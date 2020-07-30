Как сообщают армянские СМИ, опрос проводился с 21 февраля по 15 марта 2020 года среди 1 491 совершеннолетного респондента. 31% из них проживают в Ереване, 33% - в других городах, 36% - в селах. 55% опрошенных - мужчины, около трети – 35% - респондентов со средним образованием, приблизительно 52% - работают.

"Порядка 57% населения Армении назвали Россию как самую дружественную страну. Однако, несмотря на высокий показатель, уровень доверия за последние годы снизился, ведь еще в 2017 году Россию как самую дружественную страну указывали 63% респондентов, в 2015 году – 75%, а в 2013 году – 83%", - говорится в исследовании.

На втором месте по популярности ответ "Никакая", так ответили 17% опрошенных. На третьем месте – Франция, которую назвали дружественной для Армении 12% респондентов, еще 4 года назад лишь 4% респондентов считали ее таковой.

В списке самых враждебных стран, неудивительно, лидерство у Азербайджана (75%), в 2015 и 2017 годах враждебной ее считали порядка 76% населения. Вторая в списке враждебных стран, что также неудивительно, чего же от армян ожидать, Турция (22% опрошенных), в 2015-2017 годах враждебной ее считали 18% респондентов.

Отметим, согласно данным проведенных Кавказским центром исследовательских ресурсов исследований, начиная с 2017 года (то есть после апрельских событий 2016 года) все меньше армян стали считать Россию дружественной страной: в 2017 году - 63%, а уже в этом - всего 57% граждан Армении. Также, как пишут армянские СМИ, среди молодого поколения армян Россия обладает меньшим авторитетом, чем среди более старшего поколения.

Еще со времен Туркменчайского мира армяне пользуются исключительным благоволением Российского государства. У них сложилось твердое убеждение, что Россия и русские просто обязаны при любых обстоятельствах и по любому вопросу, несмотря ни на что защищать, поддерживать армян и Армению. И не видя, по их мнению, той поддержки, армяне все чаще выражают антироссийские настроения. Как говорится в известной русской поговорке, сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит...