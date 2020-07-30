Умер режиссер «Стены» и «Эвиты» Алан Паркер

Британский режиссер и сценарист Алан Паркер умер в возрасте 76 лет. Среди наиболее известных его работ — «Полуночный экспресс», «Эвита», «Стена», «Миссисипи в огне», «Группа «Коммитментс».

За свои работы Алан Паркер получил четыре премии BAFTA, был лауреатом Гран-при Каннского фестиваля, дважды номинировался на «Оскар». Свой последний фильм — «Жизнь Дэвида Гейла» снял в 2003 году.

Алан Паркер возглавлял Британскую режиссерскую гильдию и был основателем британского Комитета по делам кино. В 2002 году за заслуги перед британской киноиндустрией получил рыцарский титул.