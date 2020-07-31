В горной местности, принадлежащей муниципалитету села Садан Сиязанского района, в результате пожара сгорели 170 га сухой травы, кустарники, собранное под навес площадью 25 кв.м принадлежавшее местному жителю сено, а также пшеница, хранившаяся на складе общей площадью 28 кв.м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Согласно информации, в ходе осмотра территории пожара было обнаружено обгоревшее тело жителя села Низами Али оглу Гамбаева, 1955 года рождения. Получивший ожоговые травмы Джахангир Ахмедшах оглу Зейналов (1970 г.р.) был передан медицинской бригаде станции скорой и неотложной медицинской помощи. Зейналов скончался в больнице.

Соседние дома, хозяйственные постройки, нефтяные вышки и лесная полоса были защищены от пожара.