Apple обогнала Saudi Aramco и стала самой дорогой компанией мира

Стоимость акций Apple в начале торгов 31 июля поднялась до рекордной отметки в $412 за штуку. В результате рыночная капитализация американской компании достигла $1,786 трлн, что позволило ей обогнать Saudi Aramco и стать самой дорогой в мире, сообщает Reuters.

Нефтяной гигант Саудовской Аравии стал самой дорогой публичной компанией в мире сразу после выхода на биржу в декабре 2019 года. Saudi Aramco продолжала опережать другие корпорации вплоть до сегодняшнего дня, указывает Reuters.

В пятницу капитализация Saudi Aramco составляла $1,76 трлн. До выхода Saudi Aramco на биржу Apple конкурировала за звание самой дорогой публичной компании с Microsoft, отмечает Bloomberg. С конца декабря акции Aramco упали на 6,4%, что намного меньше снижения цены акций других крупных нефтяных компаний, указывает Bloomberg. По оценка аналитиков агентства, выручка Saudi Aramco во втором квартале, вероятно, упала до $37 млрд по сравнению с $75 млрд годом ранее.

Apple же в четверг отчиталась о рекордной квартальной выручке — $59,7 млрд. Это на 11% больше, чем за тот же период 2019 года.