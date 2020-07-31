Трамп подтвердил: Мы уходим из Афганистана достаточно скоро

США планируют в обозримом будущем уйти из Афганистана. Это подтвердил сегодня президент Дональд Трамп.

"Мы уходим из Афганистана достаточно скоро", - сказал американский лидер на мероприятии в Белом доме, сообщвает ТАСС.

В четверг госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что Вашингтон намерен окончательно вывести американские войска из Афганистана в мае следующего года в рамках заключенной ранее мирной договоренности с движением "Талибан".

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.