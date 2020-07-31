Сын российского бизнесмена станет пэром и членом Палаты лордов

Как сообщает BBC, список из 36 человек, которые получат пэрство по решению королевы Елизаветы II, представил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Евгений Лебедев — сын российского миллионера Александра Лебедева, бывшего акционера «Новой газеты». Большую часть жизни он провел в Великобритании и является гражданином страны с 2010 года, напоминает BBC.

Александр и Евгений Лебедев купили газету Evening Standard в 2009 году, The Independent — в 2010 году. Российский Forbes оценивает состояние Александра Лебедева в 400 миллионов долларов. The Guardain называет Евгения Лебедева миллиардером.

BBC также отмечает, что Евгений Лебедев состоит в хороших отношениях с премьером Борисом Джонсоном: в СМИ появлялись их совместные фотографии с праздничных мероприятий и вечеринок. В частности, Джонсон был на вечеринке, организованной Лебедевым вскоре после победы консерваторов на выборах.