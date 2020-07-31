Наставница помогла 12-летней гимнастке из Никарагуа Софии Эстраде, подарив ей купальник для выступлений и комплект предметов для занятий художественной гимнастикой – скакалку, мяч, булавы и ленту.

Олимпийский комитет Никарагуа выступил с благодарностью в адрес Азербайджана и главного тренера нашей сборной по художественной гимнастике Марианы Василевой.

А все началось с того, что в Сети появилось видео, на котором София тренируется с булавами, сделанными ее матерью из пластиковых бутылок. Увидев эту запись, Мариана Василева, являющаяся также членом Исполкома Федерации гимнастики Азербайджана, изъявила желание помочь юной спортсменке. И вот подарки уже нашли свою обладательницу…

Президент Федерации гимнастики Никарагуа Кениа Эррера Гарсия поблагодарил Василеву: «Вы – человек с большим сердцем. Сейчас у Софии есть красивые булавы и другие предметы, которые вы отправили ей с любовью. Вы исполняете ее мечту».

В ответ на предложение главного тренера сборной Азербайджана в будущем провести сборы в Баку Гарсия отметил, что «это было бы прекрасной возможностью для Софии и всей художественной гимнастики Никарагуа».

За прекрасный презент Мариану поблагодарила и сама гимнастка, которая с 7 лет занималась балетом, а в феврале этого года решила заняться художественной гимнастикой, чтобы представлять свою страну на международной арене. Воодушевленная подарками София намерена завоевать для Никарагуа золотые медали, говорится в заявлении местного Олимпийского комитета.