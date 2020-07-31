Кому не страшен COVID-19: врач назвал три типа людей

1. У человека очень быстрый и сильный неспецифический (то есть врожденный) иммунитет. Как утверждает доктор, при относительно небольшой вирусной дозе такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм. Если какие-то клетки начнут инфицироваться, то местный иммунитет быстро остановит этот процесс. Никаких симптомов в этом случае не будет. Но и иммунитета к коронавирусу, скорее всего, не возникнет, отмечает врач.

В интервью «КП в Украине» он рассказал, что это прежде всего люди с сильным иммунитетом, а также с организмом, который не склонен к тромбозам.

2. Человек заразился, но у него в целом сильный иммунный ответ. «Такое возможно, скажем, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами (обычные простуды). У них в организме могут сохраниться сильные, хорошо связывающиеся с «вражескими агентами» (антигенами) антитела. Они распознают участки нового коронавируса, сходные с сезонными коронавирусами. Или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами», – отметил российский эксперт.

3. Организм в целом сильный, он не склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. «Человек заразился, иммунный ответ развивается в обычном порядке, но при этом болезнь протекает либо в легкой форме, либо бессимптомно. Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял один-три дня, и все. При этом инфекция была и специфический иммунитет остается», – рассказал Крючков.

При этом он подчеркнул: на сегодняшний день ученые не могут определить, существует ли какой-то определенный генотип, при котором человек гарантированно не заразится коронавирусом. «Теоретически могут существовать особенности рецепторов, из-за которых вирус вообще не может проникнуть в организм (так бывает в случае с ВИЧ). Либо, может быть, существует генетически обусловленное состояние врожденного иммунитета, благодаря которому организм очень быстро реагирует на некоторые вирусы и успевает справиться с ними еще до развертывания мощной специфической иммунной реакции», – рассказал доктор.