Только вчера появилась информация от Бюро экономического анализа США о рекордном падении американской экономики: она просела на невиданные с середины прошлого века 9,5% за квартал. И вот свои данные по государствам, где в ходу евро, опубликовал Eurostat - статистическая служба Европейского союза. И в целом, и по ряду стран результаты еще более безутешны, чем в Америке.

Коронавирусная эпидемия привела к общему сокращению экономики в 19 странах еврозоны на 12,1% во втором квартале этого года. Чтобы осознать масштаб потерь, достаточно попытаться осознать, что за эти три месяца экономика еврозоны откатилась на уровень середины прошлого десятилетия. Десять лет экономического роста оказались враз «съедены» вынужденной остановкой хозяйственной деятельности.

Больше всего пострадала Испания, чей ВВП упал на 18,5% во втором квартале, но и в первом произошло сокращение на 5,2%, и общий ущерб экономике оценивают как еще худший, чем от последствий Гражданской войны в 30-е годы прошлого столетия.

Франция потеряла 13,8% ВВП за второй квартал, Италия - 12,4%, Германия - 10,1%. Меньше всего падение, как ни странно, в странах восточной Европы и Балтии, но там, откровенно говоря, особенно и нечему падать, в экономическом отношении это самая слабая часть еврозоны.

Самый тяжелый период пришелся на апрель, затем с мая началось некоторое оживление экономической деятельности, однако этот рост несопоставим с потерями. Сейчас экономика этих стран на 15% меньше, чем годом раньше. На перспективах выхода негативно отражается и падение в начале года, в первом квартале, на 3,6% в среднем, и отсутствие роста в конце 2019 года.

Страны Евросоюза договорились о масштабной помощи пострадавшим экономикам, но темпы выхода из пике, считают специалисты, будут очень невысокими. Высокая безработица, инвестиционная недостаточность и незавершившаяся волна банкротств будут сдерживать экономический рост.

Главный же фактор неопределенности – это поведение самого коронавируса. Пока нет оснований ожидать, что пандемия пойдет на спад. Во Франции на этой неделе зафиксировали рост числа заболеваний на 54%. Второй день подряд суточные рекорды заболеваемости ставит Польша. Германия ввела дополнительные карантинные меры для приезжающих их трех испанских провинций – Каталонии, Наварры и Арагона. Так что ужасные данные по второму кварталу года имеют все шансы дополниться печальной картиной по оставшимся месяцам 2020 года. Коронавирус продолжает, наряду с людьми, убивать мировую экономику.