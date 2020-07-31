США отменили смертный приговор «бостонскому террористу» Царнаеву

Апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в июне 2015 года за его участие в организации теракта на Бостонском марафоне, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, поступившее в электронную базу суда.

Согласно документу, Царнаева оправдают по трем пунктам обвинения. В постановлении также отмечается, что "приговор Джохару Царнаеву к смертной казни по 4, 5, 9, 10 и 14 пунктам обвинения отменен". Федеральный суд должен заново решить, к какому наказанию приговорят по ним Царнаева.

Из документа следует, что Царнаев "останется в тюрьме до конца жизни, остается лишь вопрос о том, решат ли власти окончить его жизнь казнью".

15 апреля 2013 года два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов - братьев Царнаевых. При попытке задержания старший из них, Тамерлан, был убит. Джохар был ранен и арестован. 8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор.