Из-за северокорейского перебежчика уволили генерала

В Южной Корее уволен один из генералов, после того как перебежчик из КНДР, ранее попавший на юг, беспрепятственно вернулся на родину через пограничную зону, сообщает агентство Fergananews со ссылкой на сингапурскую англоязычную газету Straits Times.

Агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных передает, что это командующий 2-й дивизией морской пехоты генерал-майор южнокорейской армии Пэк Кен Сун.

Согласно информации, перебежчик по имени Ким попал на юг несколько лет назад. Недавно его обвинили в изнасиловании и санкционировали арест. Не дожидаясь задержания, он сбежал обратно на север. Беглец сначала прополз по сточной канаве, а затем переплыл через реку Ханган, которая протекает по границе двух стран.

Позднее южнокорейские военные признали, что по пути его около десятка раз заметили камеры наблюдения и тепловизоры (когда Ким приехал к пограничной зоне на такси, один из военных также заметил свет фар), но никто из пограничников не вмешался.

Минобороны Южной Кореи назвало инцидент, при котором человек беспрепятственно пересек пограничную территорию, недопустимым.

Случай также привлек внимание в связи с тем, что официальная пресса КНДР заявила о возможном заражении беглеца коронавирусом (в Южной Корее говорят, что данных о его заражении или контактах с зараженными нет).

Некоторые комментаторы предположили, что власти Северной Кореи, до этого отрицавшие распространение коронавируса на своей территории, могут воспользоваться случаем, чтобы заявить, что инфекция якобы попала на территорию страны с юга.