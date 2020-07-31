Президент США Дональд Трамп систематически вмешивается в монетарную политику и фактически принудил Федрезерв снижать ставки и проводить программу по накачке системы ликвидностью, создав себе будущие проблемы. Он не раз критиковал главу ФРС Пауэлла за неверные, по его мнению, действия, за слишком жесткую политику, призывая снизить ставки так низко, как это возможно, и запустить QE. И в Федеральной резервной системе не смогли устоять перед таким натиском.

Еще после декабрьского заседания прошлого года, когда ФРС в очередной раз повысил ставку, в прогнозах регулятора не было и намека на смягчение политики, скорее наоборот. Но что-то внезапно изменилось, буквально в новогодние праздники Федрезерв сообщил, что пересматривает ожидания и будет действовать мягче. Трамп очень хотел, чтобы рынки все время росли, особенно в предвыборный год, чтобы ставки были очень низкими и правительство могло финансировать непомерные траты за счет новых займов. ФРС трижды снизила ставки, а также запустила QE и программу спасения рынка РЕПО, предоставляя банкам столько денег в резервы, сколько нужно. Рынки устремились буквально в небо.

У участников не оставалось выбора, эти деньги куда-то нужно вкладывать, что практически гарантировало рост. Трамп был доволен, только проблема в том, что он не очень хорошо разбирается в финансовых рынках и не учел некоторые обстоятельства. О том, что на фондовом рынке надулся «пузырь», который мир не видел с момента краха доткомов (утери доверия к ценным бумагам высокотехнологических фирм, связанных с предоставлением услуг через интернет), не стоит даже говорить. Разгребать это предстоит в будущем. Более реальную проблему, связанную с ростом цен на нефть, вызванный действиями ФРС, частично решил сам Трамп путем оказания невиданного давления на нефтепроизводителей, но окончательный эффект произвел все же коронавирус. Да такой, что вскоре все пришлось переигрывать наоборот.

Но о коронавирусе позже. А пока проследим за развитием монетарной политики Трампа. Как известно, огромная часть долгового рынка Европы имеет отрицательные ставки. Тем не менее эти бумаги все еще являются привлекательными для глобальных инвесторов. Президент США в ходе визита в Европу в январе выразил удивление, что кто-то покупает европейские облигации с отрицательной доходностью. Знал ли он, что заметная часть этих бумаг оседает на пенсионных счетах США, сказать трудно. Но воскликнул он буквально следующее: «Кто эти люди, которые покупают такие бумаги? Они инвестируют в Германию, а в итоге остаются с меньшим количеством денег». А между тем среди трех крупнейших держателей бондов Германии с погашением в августе 2029 года значатся BlackRock Inc., Capital Group и Vanguard Group Inc., которые входят в число ведущих управляющих компаний США. Доходность немецких бумаг составляет минус 0,3%, и большая часть выпуска находится в фондах этих фирм, которые формируют основные компоненты целевых портфелей пенсионных накоплений.

Но Трамп, видимо, не знал, что ставки ниже нуля не обязательно означают отрицательную доходность. Если спрос на бумаги приводит к их удорожанию, одновременно опуская ставки еще глубже в отрицательную зону, инвесторы получают прибыль от роста рыночной стоимости бумаг. Американские инвесторы также покупают иностранные облигации, хеджируя их, например, с помощью свопов, чтобы устранить курсовые риски. Очевидно, операции совершаются в расчете на дальнейшее смягчение политики ЦБ, что приведет к удорожанию этих бумаг. Кроме того, судя по всему, инвесторы не ожидают распродаж на этом рынке. К тому же не стоит забывать, что отрицательные ставки в Европе существуют уже давно и инвесторы привыкли работать на таком рынке. А американским инвесторам, конечно, было бы выгоднее вкладывать в долговые бумаги в своей стране - ставка там положительная, потенциал роста стоимости трежерис также есть.