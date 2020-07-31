Странный совет от президента Филиппин: обеззараживать маски бензином

«Если у вас нет дезинфицирующего спрея, вы можете дезинфицировать маски бензином или дизельным топливом. Коронавирус умрет», — заявил Дутерте.

Ранее президент уже предлагал дезинфицировать средства индивидуальной защиты таким способом. В минздраве страны в ответ на это заявили, что Дутерте шутит, однако в последнем выступлении он в очередной раз подтвердил серьезность своих слов.

Филиппинские химики раскритиковали такие рекомендации президента, заявив о вредном воздействии бензина на органы дыхания человека при использовании в качестве дезинфицирующего средства для масок. Специалисты подчеркнули, что вдыхание паров бензина опасно для здоровья.

Медицинские эксперты рекомендуют мыло и воду для очистки тканевых масок для многоразового использования и 70% раствор этилового или изопропилового спирта для правильной дезинфекции.