Трамп о пандемии: Китай должен заплатить

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен заплатить за распространение в мире нового коронавируса. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Я хочу, чтобы наш народ мог жить и жить хорошо, потому что это не его вина, что Китай принес эту пандемию, это вина Китая», – приводит ТАСС слова Трампа.

По его версии, Китай «должен заплатить за это». «И, может быть, они заплатят», – полагает президент США.

Почти 80% американцев считают, что распространение коронавируса по миру связано с несвоевременно принятыми мерами правительства Китая в Ухане.