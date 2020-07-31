Названы самые дорогие спортивные клубы

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

Первое место в нем занял представитель американского футбола «Даллас Ковбойз». Его стоимость оценивается в 5,5 миллиарда долларов. «Ковбойз» возглавляет рейтинг Forbes пятый год подряд.

Второе место занял американский бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» со стоимостью в $5 млрд, третье — баскетбольная команда «Нью-Йорк Никс» ($4,6 млрд).

Среди футбольных клубов самое высокое место (шестое) занимает «Реал» – его стоимость оценена в 4,24 миллиарда долларов. На восьмой строчке рейтинга «Барселона» – она стоит 4,02 миллиарда. Десятое место у «Манчестер Юнайтед» – 3,81 миллиарда.