Известный генетик испытал на себе самодельную вакцину от COVID-19

Черчу 65 лет, и он считает, что коронавирус сильно недооценивают. Сам он уже пять месяцев не выходит из дома.

В начале июля всемирно известный гарвардский генетик Джордж Черч получил посылку с ингредиентами для самодельной вакцины. Он самостоятельно смешал их и впрыснул в нос, а через неделю еще раз. По словам генетика, худшее, что может случиться, вакцина окажется бесполезной, пишет в своей статье Forbes.

Самодельную вакцину ученому прислал его бывший аспирант Престон Эстеп, говорится в статье. В марте он собрал команду исследователей, технологов и ученых-энтузиастов, которые решили не ждать официально одобренной вакцины и придумать ее самими. Подробно об их деятельности написал журнал MIT Technology Review.

В команду Эстепа вошли около 20 человек. Цель состояла в том, чтобы найти «простую формулу, которую можно составить из доступных материалов», рассказывает Эстеп. У исследователей не было собственной лаборатории, и они хотели иметь возможность отправлять ингредиенты для вакцины по почте.

Команда сосредоточилась на создании так называемой субъединичной вакцины — то есть белковых фрагментов (пептидов), которые входят в состав коронавирусной частицы, но не могут самостоятельно вызвать заболевание. Пептиды ученые соединили с хитозаном — веществом из панциря креветки, чтобы получить наночастицы, способные проникать через слизистую оболочку.

Готовую вакцину исследователи предложили впрыскивать в нос наподобие спрея от насморка. По их замыслу, вакцина должна защищать от коронавируса с помощью «местного иммунитета» — иммунных клеток, присутствующих в тканях дыхательных путей.

В июле команда опубликовала описание своей вакцины, чтобы любой смог ей воспользоваться. Большинство авторов публикации скрыли свои имена за инициалами. Пока что группа не может утверждать, работает вакцина или нет. Исследователи не представили никаких доказательств того, что прием вакцины привел к образованию антител против вируса. В то время как наличие антител в крови легко обнаруживается простым анализом, для выявления иммунитета слизистой оболочки может потребоваться биопсия, пишет MIT Technology Review.

Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, исследователи предоставили материалы для вакцины друзьям и коллегам, предложив им смешать ее самостоятельно и впрыснуть в нос. Посылки получили около 70 человек, включая Черча, говорит Эстеп. Сколько из них изготовили и приняли препарат, он не знает.

Биоэтик Артур Каплан из Медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете, изучивший публикацию о вакцине, назвал исследователей «запредельными безумцами». По его словам, в экспериментах с самодельными вакцинами присутствует «необоснованный энтузиазм» и риски нанести вред здоровью.