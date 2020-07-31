Инара Рафикгызы, судебный репортер 02:13

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Нурала Алиева состоялось заседание по делу о резонансном убийстве известного в Товузе юриста и бывшего председателя районного суда Фирудина Алекперли. В убийстве обвиняется товузский олигарх 61-летний Али Шамиев, более известный под прозвищем «Гёль Али». Преступление совершено 13 сентября 2019 года в офисе жертвы. «Гёль Али» пришел в офис юриста и несколько раз в упор выстрелил в него. Раненый Алекперли был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Уголовное дело было возбуждено по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконное ношение огнестрельного оружия). В ходе расследования стало известно, что конфликт между юристом и предпринимателем начался с того, как Ф.Алекперли стал писать в различные государственные органы о нарушениях закона, допущенных при строительстве объектов местного олигарха «Гёль Али» - Шамиева. Юрист утверждал, что во время строительства в деревне Яныглы зоны отдыха «Су сяси», принадлежащей Али Шамиеву, и ее эксплуатации сточные воды сбрасывались в реку Заям, которая снабжает районный центр и другие населенные пункты питьевой водой.

Поскольку от местных властей реакции не последовало, юрист Фирудин Алекперли обратился по этому поводу в суд с иском на «Гёль Али». Однако Товузский районный суд вынес решение в пользу местного олигарха. Согласно обвинительному акту, Фирудин Алекперли обещал прекратить отправлять жалобы, если Шамиев даст ему 10 тысяч манатов. В противном случае бывший судья грозился во что бы то ни стало добиться сноса объекта зоны отдыха. Вконец разозленный угрозами юриста «Гёль Али» отправился в офис юриста и с воплями: «Я тебе не говорил – отстань от меня?! Я тебя не предупреждал, чтобы ты прекратил писать свои жалобы?!» четырежды выстрелил в него. Однако брат убитого юриста Нуреддин Алекперли заявил корреспонденту haqqin.az, что следствие было проведено предвзято и главная причина конфликта осталась вне материалов следствия. «Якобы моего брата убили за то, что он требовал 10 тысяч манатов. Но ведь Фирудин в своем письме в Министерство экологии и природных ресурсов требовал, чтобы на стоке с объекта «Гёль Али» были установлены фильтры. И речи не может быть о том, чтобы брат кого-то шантажировал и требовал деньги. Если Али Шамиев говорит правду, то что же он не обратился в полицию с заявлением о том, что Фрудин требует от него деньги?», - говорит Нуреддин Алекперли. Он также сообщил, что его погибший брат с 1995 года работал в районе в качестве независимого юриста: выступал представителем по различным делам, оказывал местным жителям правовую помощь, а также, насколько мог пытался пресекать различные нарушения закона, обращаясь в официальные структуры. Так, по словам Нуреддина Алекперли, начался и конфликт между его братом и «Гёль Али»: с весны прошлого года юрист стал направлять в местные и центральные органы обращения, в которых заявлял, что из-за нарушений при строительстве объектов Шамиева в долине Заям - отеля, ресторана и бассейна река отравляется сточными водами. Как житель Товуза юрист требовал положить конец загрязнению реки и писал жалобы на произвол Шамиева во все инстанции. Однако «Гёль Али» не трогали и, уверившись в своей безнаказанности, он вскоре соорудил в речной долине еще один бассейн. А Фирудин Алекперли удвоил число своих сигналов в центральные и местные органы власти.