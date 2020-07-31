Громкое убийство юриста в Товузе. Фирудина Алекперли расстреляли за борьбу за экологическую чистоту наши подробности
В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Нурала Алиева состоялось заседание по делу о резонансном убийстве известного в Товузе юриста и бывшего председателя районного суда Фирудина Алекперли. В убийстве обвиняется товузский олигарх 61-летний Али Шамиев, более известный под прозвищем «Гёль Али».
Преступление совершено 13 сентября 2019 года в офисе жертвы. «Гёль Али» пришел в офис юриста и несколько раз в упор выстрелил в него. Раненый Алекперли был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Уголовное дело было возбуждено по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконное ношение огнестрельного оружия). В ходе расследования стало известно, что конфликт между юристом и предпринимателем начался с того, как Ф.Алекперли стал писать в различные государственные органы о нарушениях закона, допущенных при строительстве объектов местного олигарха «Гёль Али» - Шамиева. Юрист утверждал, что во время строительства в деревне Яныглы зоны отдыха «Су сяси», принадлежащей Али Шамиеву, и ее эксплуатации сточные воды сбрасывались в реку Заям, которая снабжает районный центр и другие населенные пункты питьевой водой.
Поскольку от местных властей реакции не последовало, юрист Фирудин Алекперли обратился по этому поводу в суд с иском на «Гёль Али». Однако Товузский районный суд вынес решение в пользу местного олигарха.
Согласно обвинительному акту, Фирудин Алекперли обещал прекратить отправлять жалобы, если Шамиев даст ему 10 тысяч манатов. В противном случае бывший судья грозился во что бы то ни стало добиться сноса объекта зоны отдыха. Вконец разозленный угрозами юриста «Гёль Али» отправился в офис юриста и с воплями: «Я тебе не говорил – отстань от меня?! Я тебя не предупреждал, чтобы ты прекратил писать свои жалобы?!» четырежды выстрелил в него.
Однако брат убитого юриста Нуреддин Алекперли заявил корреспонденту haqqin.az, что следствие было проведено предвзято и главная причина конфликта осталась вне материалов следствия.
«Якобы моего брата убили за то, что он требовал 10 тысяч манатов. Но ведь Фирудин в своем письме в Министерство экологии и природных ресурсов требовал, чтобы на стоке с объекта «Гёль Али» были установлены фильтры. И речи не может быть о том, чтобы брат кого-то шантажировал и требовал деньги. Если Али Шамиев говорит правду, то что же он не обратился в полицию с заявлением о том, что Фрудин требует от него деньги?», - говорит Нуреддин Алекперли.
Он также сообщил, что его погибший брат с 1995 года работал в районе в качестве независимого юриста: выступал представителем по различным делам, оказывал местным жителям правовую помощь, а также, насколько мог пытался пресекать различные нарушения закона, обращаясь в официальные структуры.
Так, по словам Нуреддина Алекперли, начался и конфликт между его братом и «Гёль Али»: с весны прошлого года юрист стал направлять в местные и центральные органы обращения, в которых заявлял, что из-за нарушений при строительстве объектов Шамиева в долине Заям - отеля, ресторана и бассейна река отравляется сточными водами.
Как житель Товуза юрист требовал положить конец загрязнению реки и писал жалобы на произвол Шамиева во все инстанции. Однако «Гёль Али» не трогали и, уверившись в своей безнаказанности, он вскоре соорудил в речной долине еще один бассейн. А Фирудин Алекперли удвоил число своих сигналов в центральные и местные органы власти.
Нуреддин Алекперли убежден, что именно это стало причиной убийства его брата.
«Фирудин требовал установить очистительные установки или вообще снести эти бассейны. Приезжая ко мне в Баку, брат жаловался, в Товузе вода из кранов с каждым днем становится все более грязной…», - говорит брат погибшего.
«В тот страшный день мне позвонил друг нашей семьи и настаивал, чтобы я позвонил и предостерег брата. Я позвонил, но опоздал, ответил не Фирудин, а его помощник, сказав, что моего брата буквально расстреляли. Я сразу же отправился в район. Был еще в дороге, когда сообщили, что мой брат скончался», - рассказывает убитый горем Нуреддин Алекперли.
А жена убитого юриста, Улдуза Алекперли, заявила, что за несколько дней до инцидента и она подверглась угрозам.
«Моего мужа знали не только в нашем, но и в соседних районах. В последнее время он стал с кем-то конфликтовать из-за сброса канализационных вод в реку. Слышала, как он говорил кому-то по телефону, что население Товуза пьет загрязненную воду, потому что сточные воды объектов отдыха сбрасывают в реку», - сказала Улдуза Алекперли.
По ее словам, за две недели до убийства Фирудина Алекперли, кто-то постучал в дверь их дома. Женщина подумала, что приехал сын с женой и пошла открывать.
«Открыв дверь, увидела не сына, а мужчину в маске. Этот человек пригрозил, что если муж не успокоится, то сначала они убьют его, а потом наших сына и дочь. Сначала я не хотела расстраивать мужа, но потом все же рассказала ему о незнакомце в маске. Фирудин сказал тогда, что знает, чьих это рук дело. «Они за это ответят», - возмущался он. А получилось, что расплатиться за правду пришлось ему. Жизнью…» - плача говорила женщина.
По словам Улдузы, это был не единственный случай, когда угрожали их семье. За несколько дней до убийства ей позвонили и опять грозились, что если муж не прекратит свои разговоры о грязной воде, ему не поздоровится. Женщина утверждает, что следствие не обратило на эти факты никакого внимания.
Отметим, что Фирудин Алекперли был председателем Товузского районного суда в 1993-95 годах. После увольнения с должности судьи стал работать в качестве независимого юриста.
Местный богатей Шамиев владеет несколькими крупными объектами в районе, в том числе и искусственным озером, из-за которого и получил свое прозвище.
«Гёль Али» является сватом бывшего главы ИВ Товуза Тофика Зейналова и бывшего руководителя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Арифа Аскерова. Дочери Али Шамиева замужем за сыновьями Тофика Зейналова и Арифа Аскерова.
После подготовительного заседания судебные слушания были перенесены на 12 августа.