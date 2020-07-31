Громкое убийство юриста в Товузе. Фирудина Алекперли расстреляли за борьбу за экологическую чистоту наши подробности

Инара Рафикгызы, судебный репортер

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Нурала Алиева состоялось заседание по делу о резонансном убийстве известного в Товузе юриста и бывшего председателя районного суда Фирудина Алекперли. В убийстве обвиняется товузский олигарх 61-летний Али Шамиев, более известный под прозвищем «Гёль Али».

Преступление совершено 13 сентября 2019 года в офисе жертвы. «Гёль Али» пришел в офис юриста и несколько раз в упор выстрелил в него. Раненый Алекперли был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Уголовное дело было возбуждено по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконное ношение огнестрельного оружия). В ходе расследования стало известно, что конфликт между юристом и предпринимателем начался с того, как Ф.Алекперли стал писать в различные государственные органы о нарушениях закона, допущенных при строительстве объектов местного олигарха «Гёль Али» - Шамиева. Юрист утверждал, что во время строительства в деревне Яныглы зоны отдыха «Су сяси», принадлежащей Али Шамиеву, и ее эксплуатации сточные воды сбрасывались в реку Заям, которая снабжает районный центр и другие населенные пункты питьевой водой.

Фирудин Алекперли

Поскольку от местных властей реакции не последовало, юрист Фирудин Алекперли обратился по этому поводу в суд с иском на «Гёль Али». Однако Товузский районный суд вынес решение в пользу местного олигарха.

Согласно обвинительному акту, Фирудин Алекперли обещал прекратить отправлять жалобы, если Шамиев даст ему 10 тысяч манатов. В противном случае бывший судья грозился во что бы то ни стало добиться сноса объекта зоны отдыха. Вконец разозленный угрозами юриста «Гёль Али» отправился в офис  юриста и с воплями: «Я тебе не говорил – отстань от меня?! Я тебя не предупреждал, чтобы ты прекратил писать свои жалобы?!» четырежды выстрелил в него.

Однако брат убитого юриста Нуреддин Алекперли заявил корреспонденту haqqin.az, что следствие было проведено предвзято и главная причина конфликта осталась вне материалов следствия.

«Якобы моего брата убили за то, что он требовал 10 тысяч манатов. Но ведь Фирудин в своем письме в Министерство экологии и природных ресурсов требовал, чтобы на стоке с объекта «Гёль Али» были установлены фильтры. И речи не может быть о том, чтобы брат кого-то шантажировал и требовал деньги. Если Али Шамиев говорит правду, то что же он не обратился в полицию с заявлением о том, что Фрудин требует от него деньги?», - говорит Нуреддин Алекперли.

Он также сообщил, что его погибший брат с 1995 года работал в районе в качестве независимого юриста: выступал представителем по различным делам, оказывал местным жителям правовую помощь, а также, насколько мог пытался пресекать различные нарушения закона, обращаясь в официальные структуры.

Так, по словам Нуреддина Алекперли, начался и конфликт между его братом и «Гёль Али»: с весны прошлого года юрист стал направлять в местные и центральные органы обращения, в которых заявлял, что из-за нарушений при строительстве объектов Шамиева в долине Заям - отеля, ресторана и бассейна река отравляется сточными водами.

Как житель Товуза юрист требовал положить конец загрязнению реки и писал жалобы на произвол Шамиева во все инстанции. Однако «Гёль Али» не трогали и, уверившись в своей безнаказанности, он вскоре соорудил в речной долине  еще один бассейн. А Фирудин Алекперли удвоил число своих сигналов в центральные и местные органы власти.

на месте события работают правоохранительные органы

Нуреддин Алекперли убежден, что именно это стало причиной убийства его брата.

«Фирудин требовал установить очистительные установки или вообще снести эти бассейны. Приезжая ко мне в Баку, брат жаловался, в Товузе вода из кранов с каждым днем становится все более грязной…», - говорит брат погибшего.

«В тот страшный день мне позвонил друг нашей семьи и настаивал, чтобы я позвонил и предостерег брата. Я позвонил, но опоздал, ответил не Фирудин, а его помощник, сказав, что моего брата буквально расстреляли. Я сразу же отправился в район. Был еще в дороге, когда сообщили, что мой брат скончался», - рассказывает убитый горем Нуреддин Алекперли.

А жена убитого юриста, Улдуза Алекперли, заявила, что за несколько дней до инцидента и она подверглась угрозам.

«Моего мужа знали не только в нашем, но и в соседних районах. В последнее время он стал с кем-то конфликтовать из-за сброса канализационных вод в реку. Слышала, как он говорил кому-то по телефону, что население Товуза пьет загрязненную воду, потому что сточные воды объектов отдыха сбрасывают в реку», - сказала Улдуза Алекперли.

По ее словам, за две недели до убийства Фирудина Алекперли, кто-то постучал в дверь их дома. Женщина подумала, что приехал сын с женой и пошла открывать.

«Открыв дверь, увидела не сына, а мужчину в маске. Этот человек пригрозил, что если муж не успокоится, то сначала они убьют его, а потом наших сына и дочь. Сначала я не хотела расстраивать мужа, но потом все же рассказала ему о незнакомце в маске. Фирудин сказал тогда, что знает, чьих это рук дело. «Они за это ответят», - возмущался он. А получилось, что расплатиться за правду пришлось ему. Жизнью…» - плача говорила женщина.

По словам Улдузы, это был не единственный случай, когда угрожали их семье. За несколько дней до убийства ей позвонили и опять грозились, что если муж не прекратит свои разговоры о грязной воде, ему не поздоровится. Женщина утверждает, что следствие не обратило на эти факты никакого внимания.

Отметим, что Фирудин Алекперли был председателем Товузского районного суда в 1993-95 годах. После увольнения с должности судьи стал работать в качестве независимого юриста.

Местный богатей Шамиев владеет несколькими крупными объектами в районе, в том числе и искусственным озером, из-за которого и получил свое прозвище.

«Гёль Али» является сватом бывшего главы ИВ Товуза Тофика Зейналова и бывшего руководителя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Арифа Аскерова. Дочери Али Шамиева замужем за сыновьями Тофика Зейналова и Арифа Аскерова.

После подготовительного заседания судебные слушания были перенесены на 12 августа.

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