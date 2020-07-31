На российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. Как сообщают белорусские СМИ, российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Беларусью по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей.

«Россияне поставили компьютер и приглашают всех с паспортами подходить к ним. Вносят все данные из паспорта вручную в базу, сканера даже нет. Очередь стоит огромная... Все недовольны ситуацией. Тут же с нами и легковые автомобили стоят», — рассказал изданию TUT.BY белорусский дальнобойщик, представившийся Брониславом. По его словам, очередь к границе со стороны России растянулась на несколько километров.

Портал Telegraf.by со ссылкой на очевидцев сообщает о десятикилометровой пробке. «Мои коллеги по работе сегодня поехали где-то в два часа дня. На тот момент очереди были с двух сторон — как на выезд из Беларуси, так и на въезд. Данные записывали у всех — и у белорусов, и у россиян. Записали и пропустили. Но около двух часов на границе были», — рассказал Onliner дальнобойщик Дмитрий.

Naviny.by сообщает, что без документов людей из России в Беларусь не пропускают. «Мы проверяем установочные данные людей, может, это и вызвало определенные очереди», — сообщили изданию в погрануправлении ФСБ РФ по Смоленской области.

«Радио Свобода» со ссылкой на возвращающегося из России политолога Юрия Воскресенского сообщило, что на пропускном пункте у граждан Беларуси проверяют документы и заносят данные в компьютер. «Да, это еще не закрытие, но очевидное изменение правил пересечения границы, прежде всего, для граждан Беларуси... Если раньше белорусы тратили на сам переход десять секунд... то сегодня это заняло два часа», — так прокомментировал ситуацию политолог.

На сайте TUT.BY размещена аудиозапись, сделанная, как пишет издание, при общении застрявших на границе людей с начальником смены пограничной службы ФСБ РФ. Последний, в частности, сообщил, что, согласно поступившему им указанию, пограничники должны фиксировать данные всех, кто пересекает белорусско-российскую границу в обе стороны пешком и на всех видах транспорта.