Многокилометровые пробки на границе России и Беларуси Минск направил ноту Москве
На российско-белорусской границе на трассе Е30/М1 образовались очереди из легковых и грузовых автомобилей. Как сообщают белорусские СМИ, российские пограничники начали проверять документы у людей, пересекающих границу с Беларусью по трассе M-1, что привело к образованию здесь очередей.
«Россияне поставили компьютер и приглашают всех с паспортами подходить к ним. Вносят все данные из паспорта вручную в базу, сканера даже нет. Очередь стоит огромная... Все недовольны ситуацией. Тут же с нами и легковые автомобили стоят», — рассказал изданию TUT.BY белорусский дальнобойщик, представившийся Брониславом. По его словам, очередь к границе со стороны России растянулась на несколько километров.
Портал Telegraf.by со ссылкой на очевидцев сообщает о десятикилометровой пробке. «Мои коллеги по работе сегодня поехали где-то в два часа дня. На тот момент очереди были с двух сторон — как на выезд из Беларуси, так и на въезд. Данные записывали у всех — и у белорусов, и у россиян. Записали и пропустили. Но около двух часов на границе были», — рассказал Onliner дальнобойщик Дмитрий.
Naviny.by сообщает, что без документов людей из России в Беларусь не пропускают. «Мы проверяем установочные данные людей, может, это и вызвало определенные очереди», — сообщили изданию в погрануправлении ФСБ РФ по Смоленской области.
«Радио Свобода» со ссылкой на возвращающегося из России политолога Юрия Воскресенского сообщило, что на пропускном пункте у граждан Беларуси проверяют документы и заносят данные в компьютер. «Да, это еще не закрытие, но очевидное изменение правил пересечения границы, прежде всего, для граждан Беларуси... Если раньше белорусы тратили на сам переход десять секунд... то сегодня это заняло два часа», — так прокомментировал ситуацию политолог.
На сайте TUT.BY размещена аудиозапись, сделанная, как пишет издание, при общении застрявших на границе людей с начальником смены пограничной службы ФСБ РФ. Последний, в частности, сообщил, что, согласно поступившему им указанию, пограничники должны фиксировать данные всех, кто пересекает белорусско-российскую границу в обе стороны пешком и на всех видах транспорта.
БЕЛТА со ссылкой на МИД Беларуси сообщает, что ведомство уже направило России ноту «с просьбой уточнить, действительно ли изменен порядок пересечения границы». TUT.BY пишет, что Госпогранкомитет Беларуси заявил, что дежурная служба фиксирует многочисленные обращения граждан и грузоперевозчиков с жалобами на протяженные очереди при пересечении границы.
Накануне государственное информагентство Беларуси БЕЛТА сообщало, что ночью 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля провел срочное совещание с членами Совета безопасности. Он назвал случившееся чрезвычайным происшествием. В Минске сообщили, что все задержанные — граждане Российской Федерации, 14 из них упоминаются в базе «Миротворец» как участники военных действий в Донбассе. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».