Заур Расулзаде, отдел политики 03:10

В последний день октября в Грузии пройдут парламентские выборы, и борьба за депутатские кресла приобретает сегодня все больший накал. Грузинские политические силы ни в чем не собираются уступать друг другу, представляя свои платформы и попутно стараясь бросить тень на конкурентов. Надо сказать, что принятая парламентом Грузии конституционная поправка к избирательному закону, кроме крупных политических сил, также даёт возможность получить места в высшем законодательном органе сравнительно новым и, соответственно, небольшим политическим партиям. Так что законодателями теперь могут стать малознакомые или даже вообще не известные избирателям фигуры. Так, например, неплохие шансы, как утверждают эксперты, у «Гражданского движения Грузии» под председательством Алеко Элисашвили, которое создано всего пару лет назад. По обновленному закону, это теперь вполне себе серьезная политическая партия и не только получить несколько парламентских мандатов, но и создать фракцию.

Элисашвили известен тем, что на выборах мэра Тбилиси в 2017 году занял второе место, опередив оппозиционных кандидатов «Национального движения» и «Европейской Грузии», а сегодня его партия претендует на роль так называемой «третьей силы». Выступая одновременно как против правящей «Грузинской мечты», так и против «националов», он слывет борцом с коррупцией и защитником исторических архитектурных памятников. Недавно он назвал Гигу Бокериа из «Европейской Грузии» «политическим вором в законе» и обвинил его в нечестном отношение к коллегам по оппозиции при распределении мажоритарных округов Тбилиси. Обличает Элисашвили Гиги Угулаву, тоже из «Европейской Грузии», заявляя, что, будь его воля, этот экс-мэр столицы Тбилиси «просидел бы в тюрьме всю свою жизнь». В ответ Бокерия и Угулава заявили, что Элисашвили своей жадностью и нападками подыгрывает правящей партии Бидзины Иванишвили и стал «оппозиционером оппозиции». Лидер «Гирчи», другой малозначимой партии, Зураб Джапаридзе на последних президентских выборах набрал около 37 тыс. голосов. Для привлечения избирателя он даже официально изменил своё имя на Зураб-Гирчи. Его партия, безусловно, имеет шансы быть представленной в будущем парламенте, правда, в малочисленном составе. «Гирчи» своеобразно популярна среди определённой части молодёжи. З. Джапаридзе создал под ее эгидой религиозную организацию, члены которой, исходя из Конституции Грузии, имеют право «по религиозным мотивам» получить отсрочку от призыва в армию.

По заявлению лидера «Гирчи», этой возможностью на данный момент уже воспользовались примерно 20 тысяч человек. Основной избиратель «Гирчи» – все та же молодёжь. В этой части партия конкурирует с более богатой и раскрученной оппозиционной силой – относительно молодой партией «Лело», возглавляемый банкиром Мамукой Хазарадзе. Вообще же за три месяца до выборов количество так называемых «неопределившихся активных избирателей» в Грузии довольно внушительно. Вот как раз за их голосами и придется охотиться в оставшееся время не только крупным политическим партиям, но и тем структурам, которые претендуют на роль «третьей силы». В чью избирательную копилку пойдут эти голоса, зависит от действий и обещаний политиков.