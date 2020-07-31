Еврокомиссия заказала 300 млн доз вакцины от COVID-19

Еврокомиссия завершила переговоры с фармацевтической компанией Sanofi о покупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса для стран Евросоюза. Об этом заявила пресс-служба ЕК 31 июля.

"Еврокомиссия завершила исследовательские переговоры с фармацевтической компанией о покупке потенциальной вакцины против COVID-19. Контракт с Sanofi предусматривает возможность приобретения вакцины всеми государствами-членами ЕС. Предполагается, что после того, как вакцина окажется безопасной и эффективной против коронавируса, Еврокомиссия будет иметь договорные рамки для закупки 300 млн доз для всех государств-членов ЕС", - цитирует ТАСС заявление ЕК.

При этом ЕК подчеркнула, что "продолжает интенсивные переговоры с другими производителями вакцин".

"Еврокомиссия делает все, что в ее силах, чтобы обеспечить европейцам быстрый доступ к вакцине, которая является безопасной и защищает их от коронавируса", - подчеркнули в ЕК.