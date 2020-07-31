Академик Асаф Гаджиев, специально для haqqin.az 03:29

«Наконец мы прибыли в Новую Англию. Сначала организовали свое жилье и хозяйство, и после этого главной задачей для нас стало развитие нашего образования». Эти слова, произнесенные почти 400 лет назад первыми поселенцами Америки, начертаны на воротах знаменитого Гарвардского университета США. С тех пор минуло четыре столетия, каждое из которых ставило свои цели и задачи, свои требование к образованию, но своей актуальности они не потеряли по сей день. Новые задачи выдвигает и наш век. Так каким сегодня должно быть высшее образование, какие вызовы предъявляет ему современный мир?

Причины проблем ищите в образовании Образование - это непрерывный процесс, требующий творческого подхода, причем с учетом национальной специфики. Древние греки говорили, что образование – это не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который необходимо зажечь. Это изречение как никакое другое отвечает вызовам, которыми обусловлено образование в ХХI веке. Разбудить в человеке желание творить на благо общества – главная задача нового времени. Ключевыми ценностями современности становятся не материальные выгоды, а знания человека, его внутренний мир. Собственный мир образованного человека имеет многообразные связи и отношения со всем универсумом человеческой культуры, и именно здесь он обретает свой смысл и духовное измерение. Вместе с тем образование тесно связано с воспитанием. Это фундамент духовного, нравственного роста, закладывающийся непосредственно в семье индивидуума. Семья выступает как первооснова Отечества, нации, и поэтому семейное воспитание должно быть национальным по духу и традициям. Трудно в одной статье охватить все проблемы современного образования, но некоторые вопросы просто невозможно обойти. Сегодня в мировой градации университетов первые 30 мест занимают в основном ведущие высшие школы США. Далее идут учебные заведения Великобритании, Швейцарии, Сингапура, Японии, Франции и др. В списке вузы только развитых стран, что наглядно свидетельствует о заглавной роли образования в развитии государства. Как сказал как-то ректор МГУ имени Ломоносова академик В.А.Садовничий, если в государстве возникли трудности, то в первую очередь проблему надо искать в образовании, и наоборот. Серьезнейший вопрос при этом – финансирование образования. Сегодня в Гарвардском университете обучаются около 20 тысяч студентов, а бюджет университета составляет около 40 млрд долларов. На обучение одного студента в этом американском вузе тратится около 2 млн долларов в год. Нетрудно представить, на каком высоком уровне строится там процесс образования. Несомненно, поэтому Гарвард уже долгие годы входит в первую мировую тройку практически во всех системах оценки качества образования. Понятно, что трудно состязаться с таким университетом и по финансам и по качеству образования, но стремиться к такому уровню, заимствовать достижения, улучшать качество образования в нашей стране - важная государственная задача, и все обязаны в этом помогать… Время новой инициативы: подключайтесь онлайн к Гарварду Сегодня мир столкнулся с пандемией коронавируса, которая поразила все сферы человеческой деятельности, включая образование. Практически все ведущие университеты мира перешли на режим обучения online. Поэтому именно сейчас самое время организовать совместные программы с ведущими университетами мира в режиме online, а также обсудить с этими центрами предоставление совместных с ними дипломов.

Это не потребует больших средств, зато придаст мощный импульс развитию нашей высшей школы. И не надо ждать, когда этим займется государство. Каждому отечественному вузу необходимо проявить инициативу, а государство, в свою очередь, должно обеспечить зеленый свет таким проектам. Подобная инициатива, исходящая от вузов страны, поможет нашему обществу, стране, которой сейчас выпали немалые проблемы. При сегодняшних технологиях и при большом желании это нетрудно реализовать. Великий Гейдар Алиев, придавая важное значение образованию, в 1970 году, через год после прихода к власти в Азербайджане, организовал обучение тысяч наших школьников в самых престижных советских университетах. А в наши дни по инициативе президента Ильхама Алиева несколько тысяч азербайджанских школьников ежегодно отправляются учиться в ведущие западные университеты. Полагаю, необходимо создать банк данных азербайджанских граждан, обучающихся и закончивших мировые образовательные центры, чтобы эффективно использовать их знания и специализацию в различных областях. Было бы целесообразно также включить в этот банк данных наших сограждан (возможно, многие из них уже граждане других стран), которые работают в ведущих вузах за рубежом и воспользоваться их связами для установления сотрудничества. Мы живем в век высоких технологий, поэтому важная часть образования - это информационные технологии и на их основе развитие военного образования. Когда Гейдар Алиев закладывал основы Военного лицея им. Дж.Нахичеванского, многие удивлялись, зачем Советскому Азербайджану военная школа, ведь в СССР уже есть разнообразные военные заведения. Но время показало дальновидность общенационального лидера, который встал у штурвала Третьей Азербайджанской республики, обладающей сегодня собственной самодостаточной армией. В этом и заключается отличие великого политика от остальных – суметь увидеть то, что недоступно для других.

Современное вооружение базируется в том числе на высоких информационных технологиях. По инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева наша страна оснащена самым современным оружием. Если начнется широкомасштабная война, то это не будет войной партизан или пушек. Это будет война новых военных технологий, и в этом плане Армения не имеет никаких шансов не только победить, но и продвинуться хотя бы на шаг. Поэтому армянская сторона периодически прибегает к провокациям, чтобы привлечь внимание мировой общественности, сохранить статус-кво в карабахском конфликте и предотвратить освобождение Нагорного Карабаха и оккупированных территорий вокруг него. Мы находимся в состоянии войны с Арменией, и вряд ли мир придет на нашу землю в короткое время. Поэтом мы должны обратить особое внимание на развитие информационных технологий и использование их в военной сфере. Было бы целесообразно готовить в ведущих военных школах специалистов этого профиля. В оплате же обучения за рубежом студентов-курсантов по нужным военным специальностям может принять участие и частный сектор, ведь речь идет о защите Родины. Объединить магистратуру с докторантурой Важная ступень образования - средняя школа. Чтобы сделать качественным школьное образование, в первую очередь необходимо обратить внимание на деятельность педагогических вузов. Именно они готовят преподавателей средней школы, и, естественно, от уровня их подготовки будет зависеть наше школьное образование. Пока не будет сильных педагогических университетов, трудно рассчитывать на качественное школьное образование. Здесь надо учесть мировой опыт и заимствовать те принципы, которые приемлемы для Азербайджана. Сегодня на высоком уровне преподавание в средних школах (High School, не путать с высшим образованием) Финляндии, Англии и некоторых других европейских стран. Было бы целесообразно организовать обучение наших школьников в этих странах с дальнейшим продолжением образования в ведущих зарубежных вузах. Такая система носит широкий комплексный характер, и уже реализуется в Казахстане в сотрудничестве с Кембриджским и Оксфордским университетами, где школьники начинают обучение в лицеях при этих университетах и далее в них же получают высшее образование. Для оплаты обучения таких школьников также неплохо привлечь частный сектор, который в дальнейшем может воспользоваться услугами таких специалистов. В свое время в Азербайджане, не продумав детально, спешно перешли к системе «бакалавр плюс магистр». Эта поспешность до сих пор дает о себе знать. Группы магистров по 2-3 человека, а иногда и по одному студенту не оправдывают себя и создают трудности для эффективного обучения. Ясно, что обратной дороги нет, но выход из ситуации необходимо найти. В области фундаментальных наук (необязательно всех) можно было бы объединить магистратуру с докторантурой и перейти на 5-летнее образование. Статистика показывает, что основная масса магистров в области фундаментальных наук по завершении обучения в магистратуре, как правило, поступают в докторантуру, и объединение этих двух ступеней позволит соискателям быстрее сконцентрироваться на научной деятельности.

Подобная практика принята во многих развитых странах дает хорошие результаты. Лица, прошедшие 5-летнюю магистратуру вкупе с докторантурой, успешно продолжают научную и образовательную деятельность в университетах и научных центрах, востребованы в ведущих мировых компаниях. Если с первого взгляда такое предложение кажется революционным, то для начала можно реализовать его в виде пилотного проекта только по некоторым специальностям, скажем, математики и физики. При удачном воплощении пилотных проектов можно будет частично распространить их и на другие специальности. Однако ни в коем случае не следует этого делать для всех специальностей. Статистика свидетельствует, что сегодня не более 5% докторантов защищаются в срок. Поэтому объединение магистратуры с докторантурой позволит решить и этот вопрос, что позволит сконцентрировать усилия соискателей и завершить им докторантуру в срок. Опыт показывает, что лица обучающиеся в докторантуре, нуждаются в дополнительных знаниях. Сегодняшние соискатели сталкиваются с трудностями при подготовке научных статей. Работы, на которые ими делаются ссылки в диссертациях, это в основном статьи научного руководителя или консультанта. С другими научными источниками, на которые сделаны ссылки, как правило, соискатели знакомы мало. Поэтому необходимо существенно увеличить количество занятий и сдаваемых экзаменов в докторантуре, чтобы повысить уровень будущих ученых. Такая практика принята практически во всех рейтинговых университетах мира. Даже в советское время в МГУ им. М.В.Ломоносова и других базовых вузах СССР при составлении плана аспиранта на некоторых факультетах им предлагалось (кроме экзамена ВАК) сдача 3-4 экзаменов и 3-4 зачетов по согласованию с научным руководителем. Это позволяет подготовить специалистов с широким спектром знаний и эффективно их применять на практике. Такой подход позволит также увеличить нагрузку преподавателей, что может способствовать естественному росту их заработной платы. При пятилетнем обучении (магистр плюс доктор), если соискатель успешно завершил три года учебы, но не хочет дальше продолжать образование (он сам или его научный руководитель не видят дальнейшей научной перспективы или по какой-то другой причине), то ему решением университета может быть присуждена степень лицензиата, которая рассматривается как промежуточная степень между магистром и доктором. И эта практика используется во многих европейских университетах и дает обучающемуся возможность реально оценить свои знания, а также сэкономить государственные средства. Тем не менее каждый, собирающийся защитить диссертацию, в обязательном порядке должен поступить в докторантуру и пройти все ее стадии. Если чиновник собирается заниматься наукой, то он должен оставить свою должность и, как все, поступить в докторантуру. Это позволит частично преградить путь в науку лицам, занимающим государственные должности, не имеющим отношения к систематическим исследованиям, но стремящимся получить научные степени. Опыт СССР с западным вектором Надо признать, что в СССР была одна из лучших образовательных систем в мире. Но это отнюдь не означает, что мы должны вернуться к советским методам обучения специалистов. Время идет, все меняется. Современные технологии существенно изменили вызовы и методы образовательного процесса. Но и не следует безоглядно отказываться от опыта прошлого. Надо взять из него все лучшее, положительное. К примеру, в советское время каждый преподаватель университета раз в пять лет мог быть на два месяца (ФПК – факультет повышения квалификации) или на три (ИПК - Институт повышения квалификации) для пополнения знаний командирован в известные вузы страны Это давало возможность посещать специальные курсы и семинары в ведущих вузах СССР, что существенно сказывалось как на научном, так и на педагогическом уровне преподавателей и ученых. При этом вуз оплачивал билет отправлявшегося на курсы и полностью сохранял его зарплату. Многие сегодняшние ученые и преподаватели Азербайджана прошли через это и могут достойно оценить эту практику. Данный опыт, между прочим, активно используется в западных университетах и называется саббатикал (sabbatical). Однако если в советское время зарплата преподавателя позволяла выехать в ведущий вуз на несколько месяцев, то сегодня это вряд ли возможно. Тем не менее можно было бы изыскать ассигнования для перспективной молодежи из внутренних резервов учебных заведений и реализовать такую практику. Было бы целесообразно предпринять такой шаг и в системе Национальной Академии наук, что позволит повысить научный уровень ученых. Для начала это можно реализовать с ведущими российскими университетами, а далее и с западными вузами, что одновременно станет стимулом и для углубленного изучения английского языка. Без чтения англоязычной научной литературы сегодня трудно заниматься научно-исследовательской работой и говорить о научных успехах. По согласованию с принимающей стороной ученый или преподаватель направляется в ведущий научно-образовательный центр для повышения квалификации. Можно это делать на условиях обмена сотрудниками. Кому нужен ВАК?

Сегодня часто поднимается вопрос, нужна ли вообще Высшая аттестационная комиссия? Считаю, что на данном этапе ВАК – насущная необходимость. Но, естественно, наступит время, когда потребность в таком учреждении отпадет. В этом вопросе нужен эволюционный подход. Если упразднить уже сегодня ВАК, то нетрудно представить, как упадет качество защищаемых диссертаций по сравнению с советским периодом. Независимость государства обязывает нас повышать качество во всех сферах жизнедеятельности, включая науку и образование. Конечно, ВАК не в силах решить все проблемы, но как сдерживающая, контролирующая структура сейчас пока нужна. К сожалению, приходится констатировать, что после распада СССР у нас появилась масса докторов наук, которые ранее не могли и мечтать об этом. Проблема заключается в том, что лица, получившие степень доктора наук, должны участвовать в подготовке научных кадров. Можно представить, каких учеников такие ученые могут подготовить. И подобному процессу, конечно же, надо противодействовать. Было бы целесообразно организовать один-два пилотных Совета по защите диссертаций и присуждать степень доктора философии сразу после защиты. Позже, в случае успешной реализации такого подхода, можно будет распространить эту практику и на диссертации докторов наук, но при этом ВАК некоторое время должен контролировать создание и работу Советов. Дорога в рай – от пророка до Вашингтона Когда СССР в 1959 году запустили первый спутник Земли, а позже первым в мире полетел в космос советский человек - Юрий Гагарин, это стало причиной беспокойства США. Там поняли, что отстают от Советского Союза во многих научных технологиях. Проанализировали и выявили, что одной из причин отставания является деградация средней школы и слабое участие американских школьников на мировых олимпиадах по фундаментальным наукам (математика, физика, химия), что сказывалось на дальнейшем уровне развития науки. Эта острая проблема была вынесена на обсуждение Конгресса США, и в последующем предприняты необходимые меры для реформирования среднего образования.