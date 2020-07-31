Латвия будет производить диски для “Формулы-1” в Баку наша корреспонденция
Как стало только что известно, ведущий производитель легкосплавных дисков SMW переносит свое производство в Латвию, и разместит его недалеко от Риги, близ поселка Царникава в бизнес-парке «Межгарциемс».
Латвийский портал lsm.lv сообщает, что специализированное производство там будет изготавливать изделия из легкого магниевого сплава. В небольшой завод будет инвестировано полмиллиона евро, там будут созданы 15 рабочих мест. Там же будет создана научно-исследовательская лаборатория инновационных сплавов и материалов.
Член правления SMW Group Элеонора Поле говорит, что развитие бизнеса начинается благодаря близости к столице Латвии — Риге, и благодаря тому, что там неподалеку есть удачно созданная производственная инфраструктура.
А еще важный момент — там хорошая природная среда. Она подчеркнула, что фирме важно, чтобы работники чувствовали себя комфортно в окружающей среде.
Надо отметить, что в этом районе действительно свежий воздух, благодаря обилию сосновых лесов.
Рабочую силу фирма привлечет из небольших окрестных городов и окраин Риги.
Всемирно знаменитая компания вот уже более 20 лет производит крупногабаритные изделия из магнита, алюминия, титана.
Главным продуктом SMW являются самые легкие в мире литые диски для автомобильной и мотоциклетной индустрии, которые используются в таких соревнованиях, как «Формула-1», команд MotoGP, а также которые покупают для суперкаров и электрокаров в Европе и США.
Вероятнее всего, что вскоре, когда F-1 вернется в Баку, можно будет в столице Азербайджана снова увидеть болиды, оснащенные дисками, произведенными теперь уже в Латвии.