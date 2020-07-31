Как стало только что известно, ведущий производитель легкосплавных дисков SMW переносит свое производство в Латвию, и разместит его недалеко от Риги, близ поселка Царникава в бизнес-парке «Межгарциемс».

Латвийский портал lsm.lv сообщает, что специализированное производство там будет изготавливать изделия из легкого магниевого сплава. В небольшой завод будет инвестировано полмиллиона евро, там будут созданы 15 рабочих мест. Там же будет создана научно-исследовательская лаборатория инновационных сплавов и материалов.

Член правления SMW Group Элеонора Поле говорит, что развитие бизнеса начинается благодаря близости к столице Латвии — Риге, и благодаря тому, что там неподалеку есть удачно созданная производственная инфраструктура.

А еще важный момент — там хорошая природная среда. Она подчеркнула, что фирме важно, чтобы работники чувствовали себя комфортно в окружающей среде.

Надо отметить, что в этом районе действительно свежий воздух, благодаря обилию сосновых лесов.