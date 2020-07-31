Министр торговли Сербии: «Сербия с 2017 года выдает разрешения на экспорт вооружения в Армению»

Сербия с 2017 года выдала 19 разрешений на экспорт вооружения в Армению фирмам Vectura trans, Partizan tech и Zastava oružje. Об этом 30 июля сообщил министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляйич, отвечая в письменной форме на вопросы депутата сербского парламента Маринки Тепич об экспорте сербского оружия в Армению, сообщает haqqin.az со ссылкой на Регнум.

По словам министра, для этого нет никаких формальных и юридических ограничений, так как Армения не находится под какими бы то ни было многосторонними санкциями.

«Но я согласен, что в будущем мы должны подходить к этому вопросу более внимательно, чтобы не нарушать дружеские отношения с Азербайджаном — государством, с которым мы поддерживаем отличные политические и экономические связи», — процитировал ответ Ляйича телеканал Н1.

Напомним, что некоторое время назад haqqin.az опубликовал серию статей о том, как за несколько дней до атаки и в период разгара боевых действий в направлении Товуза, из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров. По мнению редакции издания, поставка вооружения в Армению, с которой Азербайджан находится в состоянии войны, противоречит духу азербайджано-сербского стратегического партнерства.