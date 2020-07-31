Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз», - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, с позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Агдам и Коханеби Товузского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.