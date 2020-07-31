В Казахстане провели первую вакцинацию от коронавируса

Процедура вакцинации человека от нового коронавируса впервые проведена в Казахстане. Об этом сообщил в субботу телеканал "Хабар-24".

По его данным, вакцинация прошла в Международном центре вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете. Первым жителем республики, получившим прививку, стал директор центра Кайсар Табынов.

Как отмечает телеканал, мужчине ввели препарат под названием COVAX-19. Данная вакцина, по информации "Хабар-24", разработана в Австралии и в настоящее время проходит первую фазу клинических испытаний.

30 июля пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана сообщила, что разрабатываемая казахстанскими специалистами вакцина от коронавируса успешно проходит доклинические испытания. 19 июня глава ведомства Асхат Аймагамбетов рассказал, что клинические испытания инактивированной вакцины собственной разработки ученые планируют начать в сентябре.

На данный момент в стране подтверждены 90 367 случаев инфицирования коронавирусом, 60 825 пациентов выздоровели, 793 человека умерли.