Прокуратура о гибели двух человек при пожаре в Сиязане

31 июля около 12:00 поступила информация о гибели Низами Ганбаева (1959 г.р.) и Джахангира Зейналова (1970 г.р.) при пожаре, произошедшем близ села Садан в Сиязанском районе.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Сиязанского района, на месте происшествия был проведен осмотр с участием сотрудников прокуратуры, полиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, эксперта Центра судебной экспертизы Министерства юстиции и свидетелей происшествия.

По факту прокуратурой Сиязанского района возбуждено уголовное дело по статье 314.3 Уголовного кодекса.

Назначены судебно-медицинские, судебно-пожарные экспертизы, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению круга виновных в случившемся лиц и привлечению их к ответственности.