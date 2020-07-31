Бензовоз протаранил самолет в российском аэропорту

Топливозаправочная машина столкнулась по касательной с самолетом Airbus в аэропорту Шереметьево, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили сегодня в экстренных службах.

"При маневрировании топливозаправщика на стоянке самолетов произошло касательное столкновение с самолетом Airbus A321. Пострадал работник аэропорта", - сказал источник.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, на борту самолета пострадавших не было. "Самолет был без пассажиров", - сообщил собеседник агентства. Данный инцидент на работе Шереметьево не отразился. "Аэропорт работает в обычном режиме", - уточнили в экстренных службах. Причины случившегося выясняются. Повреждения получила носовая часть самолета, где образовалась трещина.