Высокоскоростной интернет с Nar Wi-Fi, где бы вы ни находились!

Nar предлагает доступ к высокоскоростному интернету с устройством Nar Wi-Fi для всех пользователей, находящихся за пределами постоянного места жительства в летний период. Переехавшие для отдыха на дачу или в другую квартиру, либо те, у кого нет стабильного интернет-соединения, могут воспользоваться роутером Nar Wi-Fi. Благодаря Nar Wi-Fi за короткое время квартира абонента будет обеспечена 4G сетью. Также, принимая во внимание период пандемии, мобильный оператор посредством услуги Səyyar Nar обеспечивает бесплатную доставку устройства всем желающим приобрести его, в пределах городов Баку и Сумгаит, а также всего Апшеронского полуострова.

Отметим, что абонент сам может без труда установить данное устройство. После подключения роутера к источнику питания и введения SIM-карты с соответствующим тарифом устройство начинает автоматически работать. С Nar Wi-Fi абонентам предлагаются интернет-пакеты в 20GB и 50 GB. Благодаря роутеру более 30 устройств может быть одновременно подключено к высокоскоростной и доступной по цене сети (LTE / 4G). Устройство обеспечивает выход к интернету везде, где доступна сеть Nar 4G-LTE.

С помощью приложения Nar+ можно узнать текущий статус пакета на устройстве, проверить баланс счета, а также пополнить баланс либо приобрести новый пакет “Nar Wi-Fi”. Ознакомиться с дополнительной информацией об устройстве и тарифах можно здесь.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка Nar была выбрана символом, объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. "Nar" - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в пользование своим абонентам сеть 4G. В данный момент сеть Nar доступна на 97,7% территории страны (за исключением оккупированных земель) и с более 8700 станций предоставляет высококачественные услуги свыше 2,3 млн абонентов.