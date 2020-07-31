Прокуратура об убийстве в Шабране

1 августа около 05:00 в правоохранительные органы поступила информация о том, что житель села Гюнешли Шабранского района Амиров Алекбер Мазахир оглу получил ножевые ранения, от которых скончался.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Шабранского района, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия.

По факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Предварительное следствие установило обоснованные подозрения в том, что преступление совершил двоюродный брат покойного - Талех Атамогланов (1995 г.р.).

Талех Атамогланов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Ведется расследование.