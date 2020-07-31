COVID-19 в России: 5462 новых инфицированных и 95 умерших за сутки

В России за последние сутки выявили 5462 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб РФ по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Таким образом общее число заболевших выросло до 845 443 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.

За прошедшие сутки зафиксировано 95 летальных исходов и 8114 выздоровлений.

За сутки с 30 по 31 июля в стране было зарегистрировано 5482 случая заражения в 84 регионах.