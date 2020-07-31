Икрам Нур, автор haqqin.az 12:29

Турецкое информационное агентство Anadolu в четверг процитировало «надежные военные источники», утверждающие, что 150 египетских военнослужащих были отправлены в сирийские провинции Алеппо и Идлиб. Информацию подтверждают и ряд местных источников. Странности сумасшедшего 2020 года продолжают множиться. Задержанные в Белоруссии российские граждане, оказывается, «не успели» на рейс в Стамбул и, будучи огорчены произошедшим, не стали дожидаться следующего, в полном составе вернувшись в Минск. Но история с египтянами куда как круче. Еще неделю назад президент и фельдмаршал ас-Сиси обещал «для предотвращения турецкой агрессии» ввести войска в Ливию. Причем речь шла о нескольких бригадах. Но что-то, видимо, пошло не так, и несколько бригад незаметно усохли до полутораста солдат и офицеров, а Ливия внезапно обернулась окрестностями сирийских Идлиба и Алеппо.

Сирийское информационное агентство «Шахед» со ссылкой на свои источники сообщает, что ожидается прибытие в Сирию новых египетских войск, но отмечает при этом, что иностранный контингент действует отдельно от сил Башара Асада и не участвует в боевых действиях. С марта 2011 года, с момента начала восстания в Сирии, Каир всячески от него дистанцировался. Что изменилось в позиции Каира? Активное вмешательство Турции в ливийский конфликт, причем, на стороне противников тех, кого все эти годы Египет поддерживал морально и материально. Поначалу египетское руководство рассчитывало, что «ливийский марш» Анкары можно будет остановить языком ультиматумов и «демонстрацией оскала», вроде переброски к границам с Ливией армейских частей. Причем, в Каире громко заявляли, что готовы пойти дальше и совершенно не бояться прямого столкновения с турецкой армией. Однако вскоре выяснилось весьма неприятное для Каира обстоятельство – воевать-то особо и нечем. Вроде и армия есть, и с ее обученностью все в порядке – но состояние экономики откровенно предынсультное, а тут еще и обострившиеся проблемы на Синайском полуострове. Несмотря на продолжающуюся с 2018 года контртеррористическую операцию «Синай», существенного ущерба исламистам нанести так и не удалось. На место ликвидированных боевиков встают новые. Среди них как представители племен, проживающих на Синае, так и энтузиасты из граничащего с Египтом сектора Газа. Есть и иностранные экстремисты, как целенаправленно приехавшие в эту страну для пополнения рядов ИГ, так и радикализировавшиеся во время учебы в многочисленных египетских медресе. Кстати, в третью неделю июля боевики «Исламского государства» совершили нападение сразу на несколько населенных пунктов на севере Синайского полуострова в Египте. Изначально было известно, что целями стали населенные пункты Рабаа и Катыя. Однако из-за того, в Египте в СМИ действует жесткая военная цензура, новые подробности и масштаб произошедшего стали известны лишь недавно. Если поначалу все выглядело как привычное для группировки дерзкое и неожиданное нападение, то реальность оказалась не хуже высокобюджетного голливудского боевика.

В итоге «гуся» - военно-политические амбиции Каира – срочно пришлось урезать, что называется, «секвестировать по самое не могу». Вот так мотомеханизированные бригады и превратились в усиленную роту, вооруженную стрелковым оружием, а вход в Ливию – командировкой в окрестности сирийских провинций. «Ливийский вопрос является приоритетным вопросом для Египта, и, похоже, Сирия сейчас является местом для обмена сообщениями», - утверждает командующий сирийской оппозицией бригадный генерал Фатех Хассун. – «Присутствие египетских солдат в Хан-аль-Асале и Саракибе является египетским посланием Турции о том, что турецкое присутствие вблизи египетской границы [с Ливией] будет встречено египетским военным присутствием возле турецкой границы». Вопрос о том, насколько серьезно воспримут этот шаг Каира в Анкаре – достаточно риторический. Турецкая сторона всегда отличалась умением видеть границы возможного не только у себя, но и своих внешнеполитических оппонентов. Сами по себе 150 египетских военных, вряд ли что-то существенно изменят в сложившимся оперативном балансе в Идлибе.