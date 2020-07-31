Хикмет Гаджиев на страницах «Национальной обороны России»

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Провокация Армении на границе с Азербайджаном обернулась для нее полным фиаско. Об этом в интервью российскому журналу «Национальная оборона» заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. «Недавняя эскалация на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе была результатом армянской провокации. Этой военной авантюрой официальный Ереван преследовал комплекс целей. Условно их можно разделить на внутренние и внешние», - сказал он. Гаджиев отметил, что внутренние связаны с усугубляющейся ситуацией в Армении на фоне тяжелого политического и социально-экономического положения и плачевной ситуации с COVID-19.

«Как известно, в 2018 году Пашинян пришел к власти в Армении на волне популистских обещаний армянскому народу. Но время показало, что его правительство не в силах осуществить те самые обещания, изменить к лучшему жизнь в стране. Ситуация с COVID-19 наглядно продемонстрировала неэффективность армянского правительства. Поэтому на фоне усиливающихся неурядиц правительство Пашиняна стремится отвлечь внимание населения от внутренних проблем», - подчеркнул помощник президента Азербайджана. По словам Гаджиева, среди внешних причин следует отметить огромные успехи Азербайджана на международной арене. «Усиление наших международных позиций, в том числе относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и поддержки территориальной целостности Азербайджана, вызывают зависть у Армении. На этом фоне Армения, проводящая деструктивную политику и продолжающая оккупацию азербайджанских территорий, стремится отвлечь внимание международного сообщества от ситуации в Нагорном Карабахе и других оккупированных территориях путем создания нового очага напряженности между Арменией и Азербайджаном, но на этот раз уже на азербайджано-армянской государственной границе», - заявил Хикмет Гаджиев. Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что такими провокациями официальный Ереван пытается создать мнение, что якобы Азербайджан совершает нападения на территорию Армении, и таким образом вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт военно-политические организации, членом которых является. «Кроме того, среди целей Армении было создание угрозы стратегическим международным проектам, таким как экспортные нефтегазопроводы, транспортный коридор «Восток-Запад». Уверенно можем сказать, что Армения не достигла поставленных целей и ее провокация обернулась полным фиаско», - сказал он. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что первыми боевые действия начали вооруженные силы Армении. «12 июля, задействовав свою артиллерию, они нанесли удар по позициям азербайджанской армии. Ответным огнем эта атака была отбита. Но, как и прежде, Армения стала возлагать ответственность за эту провокацию на Азербайджан, приводя необоснованные и даже смешные доводы. Армянская сторона утверждает, что якобы двое азербайджанских военнослужащих на автомашине УАЗ пытались совершить военную диверсию на границе с Арменией. Это, конечно, абсурд и вне всякой логики. Какая современная армия будет нападать на вооруженного противника, используя небронированные транспортные средства?» - заявил он. Гаджиев особо подчеркнул, что у Азербайджана нет никаких военных планов или целей на государственной границе с Арменией. «С целью демилитаризации охрана этой части границы с Арменией была возложена на пограничные войска Азербайджана. Эскалация на азербайджано-армянской государственной границе не отвечает интересам Азербайджана. Наоборот, как я уже отметил, возникновение очага напряженности на этом участке в интересах Армении. Прежде всего надо внести ясность в этот вопрос. Такого канала связи между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении не существует. Есть определенный канал связи между уполномоченными представителями двух стран. Опыт показал, что в результате факторов, связанных с Арменией, в особенности постоянной кадровой чехарды в Ереване, этот канал связи практически неэффективен. Фактически там не с кем поддерживать связь. Это вновь доказывает, что армянская сторона не искренна в своих действиях», - сказал он.

Далее, помощник президента отметил, что с каждым днем в азербайджанском обществе растет возмущение в связи с безнаказанностью армянской агрессии, разочарованность от неэффективности международных усилий по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Совершенно очевидно, что пока царит безнаказанность, Армения и впредь будет продолжать агрессивную политику и оккупацию азербайджанских территорий. Массовое шествие в поддержку Вооруженных Сил Азербайджана отразило непоколебимую волю азербайджанского народа, который полностью солидарен и решителен в вопросе освобождения своих исконных земель от армянской оккупации. Это важное событие в очередной раз продемонстрировало полное единство между народом и правительством. Азербайджанский народ активно поддерживает политику Верховного Главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и желает скорейшего восстановления территориальной целостности Азербайджана. Хочу подчеркнуть, что после шествия в ответ на призыв президента около 40000 азербайджанских граждан зарегистрировались в качестве добровольцев в армию. Это еще раз подтвердило высокий уровень патриотического духа в стране», - добавил он. Помощник президента вновь подчеркнул, что Азербайджан не имеет никаких военных планов или целей в пограничной с Арменией зоне. «Во время недавней провокации боевой задачей Вооруженных сил Азербайджана была защита государственной границы и безопасности мирного населения. Азербайджанская армия дала достойный отпор противнику и вновь подтвердила свою боеспособность и высокий моральный дух. Будучи полностью информированы о ситуации на театре боевых действий, Вооруженные силы Азербайджана эффективно контролировали оперативную обстановку. Они продемонстрировали широкие возможности в решении стратегических и тактических задач при обороне страны, в том числе способности в эффективном использовании высокоточного оружия, включая успешное применение беспилотных летательных аппаратов», - сказал он. По словам Гаджиева, во время боевых действий Вооруженные силы Азербайджана предотвратили попытки проникновения вражеских сил, в короткое время подавили их огневые точки, откуда велся артиллерийский обстрел наших территорий. «Следует отметить, что с этих точек обстреливались не только наши боевые позиции, но и также населенные пункты с гражданскими лицами, что является грубым нарушениям международного гуманитарного права. Азербайджанская армия обеспечила защиту территориальной целостности, неприкосновенность государственной границы и безопасность граждан страны. Мы верим, что это станет хорошим уроком для некоторых вояк в Ереване, мечтающих о «новой войне за новые территории». К сожалению, в результате очередного акта вооруженной агрессии со стороны Армении погибли 12 азербайджанских военнослужащих и мирный житель. Что касается армянской стороны, хочу отметить, что в вооруженных силах Армении существует сложный механизм с целью сокрытия от общественности своих истинных потерь. В этом вопросе все руководства Армении вели себя не искренно и всегда обманывали свой народ. По нашим данным, учитывая ожесточенный характер боевых действий, у армянской стороны десятки погибших и сотни раненых. Исходя из прошлого опыта, можно с уверенностью сказать, что скоро эти потери будут представляться как небоевые в результате аварий и других несчастных случаев», - заявил он. Кроме того, Гаджиев обратил внимание на тот факт, что на передовой линии с армянской стороны, как правило, задействовано большое количество наемников, а статистика их гибели вообще не объявляется. «Эта очередная ложь и дезинформация армянской стороны. Наоборот, обстрел гражданского населения – эта давняя практика вооруженных сил Армении. Как и в апреле 2016 года, в этот раз тоже они подвергли намеренному обстрелу из крупнокалиберного оружия и тяжелых артиллерийских установок гражданские объекты и мирное население Азербайджана. В результате боевых действий на государственной границе погиб азербайджанский мирный житель, а среди мирного населения Армении потерь нет. Также был нанесен серьезный ущерб гражданскому населению, государственной собственности, в том числе, инфраструктурным объектам Азербайджана. Президент Азербайджанской Республики уже подписал распоряжение о мерах по устранению ущерба, причиненного в результате обстрела Товузского района вооруженными силами Армении», - сказал он.