Минтруда: в отношении 319 сотрудников приняты дисциплинарные меры
В результате мер внутреннего контроля по аппаратным и структурным подразделениям Министерства труда и социальной защиты населения в январе-июне этого года были применены дисциплинарные меры в отношении 319 сотрудников.
Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что за этот период по 18 структурам министерства были проведены аудиторские проверки.
По результатам аудиторских проверок за последние 6 месяцев материалы по 27 случаям были представлены в Генпрокуратуру для проведения соответствующих расследований и дачи правовой оценки.