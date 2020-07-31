Роухани: Ограничения в связи с COVID-19 сохранятся до разработки вакцины

Жесткие ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в Иране продолжатся до тех пор, пока не будет разработана приемлемая вакцина. Об этом президент Ирана Хасан Роухани сообщил на заседании Национального совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает Anadolu.

По словам президента, в десяти провинциях Ирана пик эпидемии пройден и есть надежда на стабилизацию ситуации по всей стране в ближайшее время.

Население, за исключением ряда граждан, во многом следует установленным правилам и рекомендациям, сказал Роухани, подчеркнув необходимость привлечь к ответственности лиц, нарушающих карантинные ограничения.

«Необходимо выявлять зараженных людей и изолировать их от общества. Есть страны, которые делают это с помощью систем мониторинга - отслеживают зараженных людей. У нас нет этой системы. Мы сделаем это с помощью мобильных телефонов. Будем отслеживать передвижение зараженных лиц с помощью мобильных устройств. Это не сложно сделать», - сказал президент Ирана.