COVİD-19 в Германии: сотни зараженных и 7 умерших за сутки

По меньшей мере 955 человек заразились новым коронавирусом в Германии за последние сутки. Ежедневный прирост колеблется на этой неделе в диапазоне от 600 до 1 тыс. случаев, такие темпы фиксировались в ФРГ в последний раз в июне, передает ТАСС.

За все время эпидемии в ФРГ заразились 209 653 человека, умерли 9 148, выздоровели около 193 тыс.

С прошлой недели в Германии фиксируется рост числа случаев заражения, возникло несколько новых очагов. Политики и вирусологи высказывали обеспокоенность по этому поводу. Власти в качестве ответной меры сначала ввели добровольные тесты на коронавирус для всех, кто возвращается из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а затем распорядились ввести обязательное обследование.

В Германии режим жестких карантинных мер действовал весной, с мая ограничения начали снимать. Сейчас в стране открыты почти все общественные заведения. До сих пор посещать их можно только в защитных масках и при соблюдении социальной дистанции в полтора метра. Запрещены массовые мероприятия.