Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, южный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью 19-23, днем - 30-35, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 35-40%.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана завтра днем прогнозируются грозы, дожди, местами ливни, град, на остальной территории страны ожидается погода без осадков, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем - 32-37, в горах ночью - 14-17, днем - 18-23 градуса тепла.