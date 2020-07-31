В Иране снова тысячи заболевших COVID-19, 216 умерших

В Иране за сутки коронавирусом COVID19 заразились еще 2 548 человек. Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 306 752 человек, из них состояние 4 011 оценивается как тяжелое.

Садат Лари добавила, что за последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 216 человек, общее число смертей от коронавируса достигло 16 982.

Отметив, что до настоящего времени от коронавируса вылечились 255 144 человека, представитель министерства добавила, что, "красными зонами" считаются провинции Тегеран, Мазандаран, Гюлистан, Фарс, Восточный Азербайджан, Ардебиль, Исфахан, Илам, Разави Хорасан, Альборз, Симнан, Лорестан и Ормозган.

До настоящего времени в Иране проведено более 2,48 миллиона тестов.