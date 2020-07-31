«Несколько иранских источников утверждают, что взрывы произошли на военной базе, принадлежащей Корпусу стражей исламской революции в Иране», - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что ранее депутат иранского парламента исключил беспилотные или ракетные удары как причину взрыва на ядерном объекте в начале этого месяца. Инцидент произошел на складе в Натанзе в центральном Иране 2 июля.

«Что точно, по нашему мнению, бомба, дрон или ракетная атака — это не тот случай», - заявил Мохтаба Золнора, глава парламентского комитета по национальной безопасности и иностранным делам.

«Есть следы взрыва от внутренних элементов (здания), но поскольку расследования идет в настоящее время, я не буду раскрывать детали», - добавил он.

Высший совет национальной безопасности Ирана объявил 3 июля, что причина аварии в Натанзе была «точно определена».

Представитель Иранской организации по атомной энергии признал, что инцидент нанес «значительный финансовый ущерб» и что здание было спроектировано для производства «современных центрифуг».

Напомним, что ранее haqqin.az писал о серии взрывов и техногенных аварий в Иране. Так, помимо взрыва на заводе центрифуг для обогащения урана в Натанзе, произошло чрезвычайное происшествие на атомном объекте в Йезде. А в ночь на вторник, 7 июля, на промышленном объекте в провинции Тегеран прогремел взрыв, два человека погибли, трое ранены. Вся эта информация позволила экспертам делать выводы о преднамеренном характере взрывов.