COVID-19 в США: десятки тысяч зараженных и 1259 умерших за сутки

Более 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено за сутки в США, более 1,2 тысячи человек скончались, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, за минувшие сутки в Соединенных Штатах зарегистрировано 67 023 новых случаев заражения коронавирусом и 1259 летальных исходов.

Днем ранее эти показатели составляли 67 619 и 1233 соответственно.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 4 562 170 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 153 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели более 1,4 миллиона заразившихся.

Во всем мире, по информации университета, зарегистрировали более 17,6 миллиона заразившихся и более 679 тысяч летальных исходов. Число выздоровевших превысило 10,3 миллиона.