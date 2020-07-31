Компания AS Group, постоянно несущая свою социальную ответственность перед нашей страной и её гражданами, осталась верной своим традициям и в дни священного праздника Гурбан.

Даже в условиях жесткого карантина, введенного на территории республики в связи с борьбой с пандемией COVID-19, компания, руководствуясь своей политикой социальной ответственности, отметила священный Гурбан байрамы доставив праздничные подарки нуждающимся семьям школ-интернатов в Гёранбойском, Геокчайском и Билясуварском районах, а также более чем 40 семьям в Баку. Праздничные подарки семьям были доставлены при полном соблюдении правил карантинного периода.

Компания AS Group, начавшая свою деятельность с 2003 года и осуществляющая комплексные проекты как в государственном, так и частном секторе, за всё время своей деятельности, осознавая социальную ответственность перед нашей страной, обществом и гражданами, всегда поддерживала различные проекты. Компания, кроме того, в условиях карантинного режима, связанного с борьбой в нашей стране с вирусом COVID-19, оказала поддержку продуктами питания более чем 200 семьям в регионах страны. Также компания AS Group стала одной из первых, внесших свой вклад в Фонд борьбы с коронавирусом.

Более детальную информацию о компании AS Group и её проектах вы можете получить, посетив сайт по адресу www.asgroup.az