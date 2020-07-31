Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 16:37

Как всегда происходит в экстремальных случаях, пандемия коронавируса вызвала к жизни несметное множество самых разнообразных теорий заговора – одна другой фантастичнее. Предположение о мрачном будущем человечества в духе «мир больше никогда не будет прежним» сыпались, как из рога изобилия… На любой вкус и цвет. Как и следовало ожидать, все эти прогнозы оказались нереальными – сегодня человечество делает все, чтобы всеми возможными средствами, невзирая на риски, снова стать таким, каким оно было до зимы 2020-го. Правда, удается это пока не очень: большинство стран мира зависли в неопределенности – между вероятностью второй волны пандемии и необходимостью возрождать убитую экономику.

Одна из самых ярких, оригинальных и при этом массовых теорий заговора гласила, что пандемию задумали мировые политические и экономические элиты. Но тут возникает закономерный вопрос – зачем кому-то в правящих кругах понадобилось обрекать свои страны на полуголодное существование, банкротить бизнес, множить армию безработных, тратить бюджетные триллионы на поддержание минимального уровня жизни своих граждан. Зачем кому-то эта головная боль, а главное – какая во всем этом польза? Во что можно конвертировать карантин и развал собственной экономики? Оказывается, мотив совершенно четкий: ужесточить контроль над массами, поработить их, пользуясь карантином надеть на собственных граждан смирительную рубашку – и больше никогда ее не снимать… Что тут можно сказать… Первое, что делает такую конспирологическую трактовку причины глобального заражения человечества самой нереалистичной, попросту притянутой за уши — это уверенность, что мировые элиты могут о чем-то договориться. Посмотрите вокруг – власть предержащие годами не могут условиться о ценах на нефть. Даже сейчас, когда все вместе благополучно идут ко дну. В Евросоюзе страны не соглашаются друг с другом даже в мелочах, которые, по идее, и разговоров не стоят. Предполагать, что такие «договороспособные» державы, как США, Россия, Китай могли что-то задумать сообща – это значит немыслимо высоко оценивать интеллектуальные способности современных политиков. А тут еще и Евросоюз, который на уровне 28 государств вдруг бы смирился и присоединился к Вашингтону, Пекину и Москве... Причем якобы договорились они не о тарифах на металлургическую продукцию и не по единой позиции по Сирии, а ни много ни мало – о беспощадном разрушении собственных экономик, заточении сограждан под замок на неопределенное время… То есть о совершении тяжелейшего государственного преступления. И все это – во имя риторически умозрительной и абсолютно абстрактной цели – «Взять всех под контроль» … И все это шито-крыто - никто ничего не узнал, не услышал, никто не проговорился, никто не опротестовал… Власти 195 стран мира коллективно решили посадить собственные нации под замок, и никто ни о чем не прознал - ни оппозиция, ни СМИ, ни правозащитники, вообще никто. Кабы человечество действительно было таким договороспособным – наверное, не было бы в мировой истории ни одной войны и ни одного конфликта.

Истина же в том, что, воспользовавшись пандемией или чем другим, закабалить человечество – физически невозможно, даже если бы у политических и экономических элит возникла готовность принести себя в жертву этой великой задаче. Человек рождается свободным и поработить его надолго – еще никому не удавалось. Отдельные случаи вроде Северной Кореи и Туркмении здесь не работают - хотя бы потому, что в этих странах ввели дикое тоталитарное правление еще в самом начале их государственности. Там выросли целые поколения, которые не видели ничего другого и для них такая жизнь вполне нормальна. Однако невозможно даже представить, что граждане Европы и стран Северной Америки, сотни лет приученные к личной свободе, вдруг вот так, с одного захода, забудут о своем прошлом, позволят каким-то там политикам накинуть на себя намордник и будут спокойно к этому относиться. Человек рождается свободным в самом широком смысле - даже если у него проблемы с политическим свободами, то по крайней мере личную свободу у него отнять никто не сможет. Напиваться в пабе вечером в пятницу – не менее священное право, чем выбирать парламент. И все же это самое человечество вынужденно-добровольно отказалось от собственной свободы и нацепило на себя намордники на целых три месяца. Но этого оказалось более чем достаточно, чтобы все так или иначе «открылись». Люди не готовы во второй раз идти на самоизоляцию, и никакие политики не смогут отвратить их от естественной, человеческой тяги к свободе – пусть даже исключительно в бытовом смысле. Целые страны вышли из карантина, не дожидаясь уничтожения вируса, до которого, как выясняется, еще надо дожить. Народы, которые в марте всячески приветствовали введение их правительствами жестких ограничений, сегодня требуют открыть границы и запустить авиасообщение. Правительства и государства пытаются образумить собственное население, но получается слабенько. Государства принимают новые нормы, вводят локальные карантины, но народонаселение на этот раз протестует. Те, кто в марте был готов к тотальной самоизоляции, уже в июле стремится выйти на свет божий. Всего каких-то два месяца назад все аккуратно выполняли предписания минздравов, но сейчас всячески отлынивают от выполнения своих обязанностей – не всегда носят маски, нарушают дистанцию, собираются на шумные вечеринки, отмечают дни рождения. Государства и правительства взывают к их разуму и просят максимально учитывать, что вирус еще никуда не делся, он тут, рядом с нами. Но бесполезно – страх прошел, готовность сидеть взаперти ушла.