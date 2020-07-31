Для бесперебойного, стабильного и качественного обеспечения потребителей электричеством в зоне обслуживания Бардинской электросети Центрального Арана ведутся широкомасштабные работы по обновлению инфраструктуры.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», в селе Мехдили электрическое хозяйство было создано в начале 60-х годов прошлого века и в последнее время стало непригодным для эксплуатации. Потери электроэнергии в селе с населением в 1,5 тысячи человек составляли 30-35%. В настоящее время ОАО «Азеришыг» заново создает здесь электрическое хозяйство. Все непригодные к эксплуатации опорные столбы, линии электропередач и трансформаторы, а также счетчики заменяются.

На территории села Енидаш заново была построена 35/10 кВ подстанция Yeni Həyat, которая обеспечит электроэнергией свыше семи тысяч человек, проживающих в 8 селах. Новая подстанция также обеспечит электроэнергией свыше 100 артезианских колодцев. Эта подстанция играет исключительную роль в удовлетворении потребностей деревень в воде.