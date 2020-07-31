В Иране задержан главарь террористической группировки

Иранские правоохранительные органы задержали главаря террористической группировки, которая, по версии иранской стороны, действует при поддержке США. Об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация IRIB.

Речь идет о Джамшиде Шармахде, который возглавлял группировку "Тондар". По данным IRIB, организация стоит за взрывом одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, в результате чего погибли более 10 человек, около 200 получили ранения.

Организация "Тондар" выступает за установление монархического правления в Иране.