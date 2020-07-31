Минэкологии предупреждает о нестабильной погоде

С вечера 2 августа до 4 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер скоростью 15-18 м/с, который временами будет усиливаться до 20-25 м/с, днем в отдельных районах полуострова до 28 м/с, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Сообщается, что 2 августа в северных и западных районах Азербайджана, а 3 августа в большинстве районов ожидаются нестабильная погода, грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Будет дуть западный ветер, 2 августа днем и 3 августа ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных районах временами до 25-30 м/с.

3 августа температура воздуха понизится на 3-6 градусов. В реках возможно повышение уровня воды, в некоторых горных реках – кратковременные сели и наводнения.

Нестабильная погода сохранится до полудня 4 августа.