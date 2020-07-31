Полиция Баку о ночных нарушителях карантина

«Нами полностью и всесторонне изучены видеокадры под заголовком «Bakı bu axşam», распространенные в социальных сетях», - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

Согласно информации, ночью 31 июля было выявлено нарушение требований особого карантинного режима администраторами и посетителями нескольких кафе и ресторанов, функционирующих в онлайн-режиме на проспекте Нефтяников в Насиминском районе. Группа лиц, совершивших покупки в этих объектах, развлекалась в парке напротив этих кафе и ресторанов с нарушением социальной дистанции и требований особого карантинного режима.

«В связи с наличием на распространившихся кадрах фактов нарушения противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, Насиминским РУП были выявлены и привлечены к административной ответственности юридические и физические лица, совершившие эти административные проступки.

С учетом этого, мы требуем от жителей столицы соблюдения правил, введенных в связи с карантинным режимом», - говорится в сообщении столичной полиции.