МИД Азербайджана: «Прекращение огня не является решением карабахского конфликта»

Если Армения хочет достичь мира, то она должна положить конец оккупационной политике. Об этом СМИ заявила руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, обсуждение вчера министром иностранных дел Армении З.Мнацаканяном на встрече с т.н. «министром» сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, попытки нападения этой страны-агрессора на азербайджано-армянской границе является еще одним провокационным шагом.

Лейла Абдуллаева отметила, что очевидно, что проведение фиктивной «встречи» с сепаратистским режимом – это ни что иное, как самообман.

«Что касается вопроса снижения напряженности и соблюдения режима прекращения огня, то прекращение огня не является решением конфликта. Цель прекращения огня - устранить основные последствия конфликта и, прежде всего, заложить основу для всесторонних и значимых переговоров о выводе войск с оккупированных территорий, как того требует международное сообщество», - заявила она.

По ее словам, механизмы прекращения огня следует рассматривать как технический момент в контексте вывода армянских войск с территории Азербайджана.

«Если Армения действительно хочет достичь мира, то она должна положить конец оккупационной политике, которая является причиной нарушения прекращения огня, и незаконному присутствию армянских вооруженных сил на территории Азербайджана», - отметила Лейла Абдуллаева.