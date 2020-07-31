Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса на очередные три месяца. Об этом сообщил в субботу комитет ВОЗ по ЧС по итогам совещания, состоявшегося 31 июля в Женеве, передает ТАСС.

Подчеркивается, что комитет "единогласно согласился, что пандемия все еще представляет собой чрезвычайную ситуацию для общественного здравоохранения, вызывающую международную озабоченность". Свою рекомендацию о продлении этого режима комитет представил генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, который с ней согласился. В этой связи "комитет вновь будет созван в течение трех месяцев по решению генерального директора", говорится в сообщении.

Это было четвертое заседание комитета ВОЗ по ЧС, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов. Его цель - оценить нынешнее состояние дел в борьбе с пандемией в мире и выработать рекомендации по эффективному противодействию распространению инфекции. Предыдущие три совещания состоялись 22-23 января, 30 января и 30 апреля. С 30 января по рекомендации членов комитета глава ВОЗ объявил в связи с коронавирусом режим ЧС в мировом здравоохранении.