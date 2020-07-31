Александр Лукашенко о появлении российских боевиков в Беларуси

По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

Напомним, что как сообщали официальные СМИ Беларуси, сотрудники правоохранительных органов под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на территорию Беларуси более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

"Многие факты интересны. Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия - выяснить эти цели", - заявил глава государства.

Он пояснил, что всегда, какие бы мероприятия ни проводились в Беларуси с участием российских военнослужащих, будь то бывших или действующих, всегда соответствующие ведомства двух стран взаимодействуют. "У нас разрешение только президент может дать на приезд военнослужащих, на посещение Беларуси. С техникой, без техники, самолеты, вертолеты и так далее… Никаких разрешений никто не давал. Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что белорусская сторона открыта для взаимодействия по сложившейся ситуации: "На вранье мы политику не построим. Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда".

Александр Лукашенко дал напутствия в дальнейшей работе компетентных белорусских ведомств. "Следствие ведет Следственный комитет, оперативное сопровождение - за вами (КГБ. - Прим. БЕЛТА) и милицией. Подключайте людей, если вам нужно, оперативников. Работайте аккуратно. Но правда должна быть предъявлена обществу", - отметил он.