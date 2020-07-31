В Грузии истекли сроки коронавирусных поблажек для иностранцев

К первому августа перестал действовать льготный режим легального пребывания на территории Грузии иностранцев и лиц без гражданства, продленный из-за коронавируса, сообщает Sputnik Грузия. 

Правительство пока не объявляло о продлении этого режима на последующие месяцы.

Речь идет об иностранцах, которые к 14 марта 2020 года легально находились в Грузии и не смогли покинуть страну из-за пандемии коронавируса. Тогда власти Грузии позволили приезжим остаться в стране до 31 июля, несмотря на истечение срока действия визы или вида на жительство.

В случае, если правительство не продлит срок действия своего постановления, с 1 августа иностранцы, у которых просрочены по документам сроки пребывания в Грузии, должны будут платить штраф при выезде из страны.

Из-за распространения коронавируса 21 марта на территории всей Грузии было объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц. Страна полностью прекратила авиасообщение и закрыла свои границы для иностранцев.

Режим ЧП перестал действовать в Грузии еще 23 мая, однако границы страны остаются закрытыми, а возобновление регулярных международных авиарейсов отложено на начало августа.

Между тем, многие страны организовали чартерные авиарейсы для возвращения своих граждан на родину. Также многие страны вывозили своих граждан через сухопутную границу.

118 просмотров