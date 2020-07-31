В Грузии истекли сроки коронавирусных поблажек для иностранцев

Правительство пока не объявляло о продлении этого режима на последующие месяцы.

К первому августа перестал действовать льготный режим легального пребывания на территории Грузии иностранцев и лиц без гражданства, продленный из-за коронавируса, сообщает Sputnik Грузия.

Речь идет об иностранцах, которые к 14 марта 2020 года легально находились в Грузии и не смогли покинуть страну из-за пандемии коронавируса. Тогда власти Грузии позволили приезжим остаться в стране до 31 июля, несмотря на истечение срока действия визы или вида на жительство.

В случае, если правительство не продлит срок действия своего постановления, с 1 августа иностранцы, у которых просрочены по документам сроки пребывания в Грузии, должны будут платить штраф при выезде из страны.

Из-за распространения коронавируса 21 марта на территории всей Грузии было объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц. Страна полностью прекратила авиасообщение и закрыла свои границы для иностранцев.

Режим ЧП перестал действовать в Грузии еще 23 мая, однако границы страны остаются закрытыми, а возобновление регулярных международных авиарейсов отложено на начало августа.

Между тем, многие страны организовали чартерные авиарейсы для возвращения своих граждан на родину. Также многие страны вывозили своих граждан через сухопутную границу.