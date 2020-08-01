Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 1 августа 2020, 22:42

Пост руководителя внешнеполитической разведки Великобритании MI-6 (или Secret Intelligence Service, SIS) занял генеральный директор по политическим вопросам в министерстве иностранных дел и по делам Содружества Ричард Мур.

С января 2014 по декабрь 2017 года Мур работал в Турции. «Они потрясающая пара. Я невероятно впечатлена их скромностью и естественностью! Никаких комплексов. Они оба говорят по-турецки. Они смешные и приятные. Очень хорошие наблюдатели. Они очень хорошо знают Турцию и турецкого человека. Мур ярый болельщик турецкой футбольной команды Бешикташ», - писала о новом после и его жене Айше Арман из Hürriyet. 57-летний новый руководитель всех «джеймсов бондов Британии» - человек и вправду незаурядный. Родился в Ливии, свободно говорит по-турецки, в качестве своих интересов указывает гольф, пешие прогулки, подводное плавание с аквалангом, турецкие ковры, фарфор и посещение исторических мест. Традиционное для британской политической и бюрократической элиты образование - степень бакалавра философии и политической экономии он получил в Оксфорде. Затем выиграл стипендию Кеннеди для учебы в Гарвардском университете. В 2007 – Стэнфорд, высшая школа бинеса. Типичный британец, в радости и в горе, при успехе и при неудаче умеющий сохранять «жесткую верхнюю губу», то есть оставаться невозмутимым хотя бы внешне, а еще лучше – если и внутренне, воспитанный таким с детских лет в классических инкубаторах британской элиты. Там, где в будущем руководителе воспитывают способность к самоконтролю.

«Его приучают спокойно сносить холод и голод, преодолевать боль и страх, обуздывать симпатии и привязанность. Ему внушают, что человек должен быть капитаном собственной души», - писал об этом в свое время легендарный международник Всеволод Овчинников в своей классической «Сакура и дуб». – «Недемонстративные в радости англичане, напротив, демонстративны в беде, точнее, в умении ее игнорировать. Именно тогда проявляется их окрашенный юмором оптимизм. Именно перед лицом трудностей их умение владеть собой перерастает в упрямую одержимость. Англичане высоко ценят способность сохранять спокойствие и даже недооценивать степень опасности в критические моменты». Именно такой человек, как посчитали в Лондоне, должен возглавить британскую разведку в нынешние времена, когда картина угроз и вызовов для Великобритании сложна как никогда. Непростые отношения с Вашингтоном и Европой, проблемы китайской экспансии и традиционная «российская угроза», терроризм и последствия пандемии коронавируса, схватка бульдогов под ковром на Ближнем Востоке. Не будет преувеличением сказать, что туманному Альбиону сейчас нужны именно такие, в чем-то – из прошлого времени, когда «Правь, Британия!», в чем-то – в силу образования и богатого жизненного опыта – уже из будущего, в котором Великобритания всегда должна оставаться лидером. Министр иностранных дел Доминик Рааб, назначивший нового директора разведки с согласия премьер-министра, отметил, что Ричард Мур «будет курировать работу группы мужчин и женщин, чьи неустанные усилия редко заметны публике, но критически важны для безопасности и процветания Соединенного Королевства». Новому начальнику внешней разведки это будет сделать тем проще, что он никуда из секретной службы ее Величества и не уходил, в МИ-6 он начал работать еще в 1987 году и дорос там до поста одного из директоров – совмещая свою деятельность как разведчика с дипломатической карьерой в Форин офис: во Вьетнаме, в Турции с 1990 по 1992 годы, в Пакистане и Малайзии. А в январе 2014 вновь вернулся в Анкару, уже в должности посла.